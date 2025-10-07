Названа причина блэкаута в Запорожской области

Причиной отключения электричества в Запорожской области стал удар Вооруженных сил Украины по объектам энергетики, сообщили в пресс-службе регионального Минэнерго. По данным ведомства, специалисты осуществляют аварийно-восстановительные работы, направленные на скорейшее устранение последствий и восстановление энергоснабжения.

В результате очередного удара со стороны ВСУ повреждены объекты электроэнергетики на территории Запорожской области. Электроснабжение отсутствует на всей территории региона, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о блэкауте в регионе. В связи с этим временный административный центр остался без светофоров. По словам губернатора, специалисты восстановят электроснабжение в течение двух часов.

До этого пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 184 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 62 БПЛА уничтожили над территорией Курской области, по 31 и 30 — над Белгородской и Нижегородской областями соответственно. Также силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 18 украинских БПЛА над территорией Воронежской области.