Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 17:01

Подполковник объяснил, как Сырский подписал себе приговор

Подполковник Иванников: Сырского уволят из-за стратегических ошибок в Запорожье

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Социальные сети

Успешное наступление ВС РФ на Запорожском направлении приведет к увольнению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, сообщил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник Олег Иванников в разговоре с aif.ru. По его словам, военачальника сгубило то, что он решил действовать в одиночку и много времени потратил на внутренние распри.

Стратегическая ошибка Сырского позволила ВС РФ вести успешное наступление в Запорожской области. Пока Сырский воевал с собственными генералами, занимаясь штабными интригами, наши бойцы нанесли удар, там где украинское командование этого не ожидало, а именно — в Запорожье, — заявил он.

Подполковник отметил, что во время переброски Сырским бригад ВСУ с Запорожского направления в Сумскую область его предупреждали о возможной опасности, однако тот, считая себя военным гением, принял решение действовать исключительно по собственной инициативе.

В результате поражения Сырского уволят — это совершенно точно. Его непоправимые командные ошибки слишком очевидны, — предположил собеседник.

Ранее Сырский сообщил, что командование ВСУ решило перенести учебные центры из прифронтовых районов. По его словам, меры связаны с ростом угрозы ракетных и дроновых ударов по объектам. Сырский отметил, что центры все активнее перемещаются вглубь страны, подальше от линии фронта.

ВСУ
Александр Сырский
ВС РФ
Запорожье
