Владелец Freedom Finance Тимур Турлов рассказал о своих конкурентах

В столице Казахстана на крупнейшем технологическом форуме Центральной Азии Digital Bridge прошла дискуссия с участием владельца Freedom Finance Тимура Турлова, основателя InDrive Арсена Томского и главы казахстанского банка Kaspi Михаила Ломтадзе. На мероприятии Турлов поделился результатами компании, подчеркнув, что Freedom SuperApp, который был запущен менее года назад, уже стал самым скачиваемым приложением в Казахстане. При этом, по его словам, по одному показателю компания еще уступает локальному конкуренту на рынке страны.

Мы уже 10 месяцев подряд входим в тройку лидеров по скачиваемости в стране, и это делает нас самым быстрорастущим приложением. Хотя есть сервисы, которые пока используют активнее — некоторые из них даже представлены на этой панели, и мы догадываемся, о ком речь, — заявил Тимур Турлов, подразумевая Михаила Ломтадзе из Kaspi.kz, у которого около 15 млн активных пользователей ежемесячно.

Преимущества Freedom Finance

У Freedom SuperApp на сегодняшний день 1,6–1,7 млн активных пользователей в месяц, и, как заявил Турлов, это число почти совпадает с недельной аудиторией: WAU всего на 30% меньше MAU. В общем у приложения уже 3 млн клиентов, а вся экосистема Freedom обслуживает примерно 11 млн человек. По информации Турлова, отдельные направления, преимущественно банковское, демонстрируют рост до 10% каждый месяц.

То, что еженедельная активность почти равна ежемесячной, говорит о том, что наша карта становится основной для клиентов. Это результат восьмилетней работы. И я уверен, что в Казахстане у нас все только начинается — наш рост даже не достиг точки замедления, — отметил Тимур Турлов.

Модератор встречи Виталий Волянюк заявил, что Freedom демонстрирует впечатляющий финансовый мультипликатор — прибыль к капитализации — выше X20, а рыночная стоимость холдинга в мае 2025 года побила число $10 млрд.

Для сравнения, при капитализации Kaspi.kz в $16 млрд и прибыли около $2 млрд их мультипликатор — примерно X8. В случае с Freedom — более 20. Это показывает, что инвесторы верят в компанию и ее перспективы, — сказал Волянюк.

Суперприложения в Российской Федерации

Российский рынок аналогично богат на суперприложения в финансовой сфере и не только. Ключевые игроки — VK, Яндекс Go, МТС, Сбер, Т-Банк, OZON и многие другие. За большинством из них стоят крупные цифровые экосистемы, которые объединяют множество сервисов и пользовательских функций — по своей сущности — это такой же формат, в котором развивается Freedom SuperApp под руководством Тимура Турлова.

Каждое суперприложение формируется на базе уже существующего и практически отработанного ядра — платформы с глобальной аудиторией. Именно это позволяет компаниям крайне быстро и эффективно привлекать внимание потребителя к новым продуктам и усиливать взаимодействие пользователей с продвигаемой экосистемой. Данный подход стал самым значимым элементом стратегии роста и продвижения для большинства технологических игроков.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Чем известен Тимур Турлов и как связан с Россией

До 2022 года Freedom Holding Corp. активно развивала бизнес в России, владея несколькими крупными активами. Среди них можно назвать такие: инвестиционная компания Freedom Finance, занимавшаяся брокерской деятельностью, и Банк «Фридом Финанс», отвечавший за банковское направление.

В октябре 2022 года компания объявила о продаже 100% долей в своих российских структурах — как в брокерской компании, так и в банковском подразделении. Покупателем стал Максим Повалишин, который является одним из топ-менеджеров офиса в Российской Федерации. Сделка прошла одобрение Центрального банка России, после чего Freedom официально подтвердил полный уход с российского рынка.

Проданные активы запустили процесс ребрендинга: проданная Повалишину брокерская компания «Фридом Финанс» была переименована в бренд «Цифра Брокер», а одноименный банк стал «Цифра Банком». В публичных отчетах компании Freedom Тимур Турлов подчеркнул, что после завершения сделки у компании и его руководства уже не осталось контроля над бывшими российскими подразделениями.

Биография Тимура Турлова

Тимур Турлов родился 13 ноября 1987 года. В подростковом возрасте он проявил интерес к финансовым рынкам: в 16 лет стартовал в карьере трейдера в российском филиале компании World Capital Investments (WCI). После этого занимался развитием инфраструктуры для доступа к торгам на иностранных биржах в дочерней структуре «Юниаструм Банка». Получив экономическое образование, Турлов продолжил строить успешную карьеру в сфере инвестиций.

В 2008 году Тимур Турлов основал брокерскую компанию «Фридом Финанс», которая предоставляла частным инвесторам доступ к торгам на зарубежных фондовых рынках. Уже через несколько лет, в 2012 году, его компания вышла на рынок Казахстана и крайне стремительно укрепила позиции, став одним из лидеров финансового сектора. Со временем к брокерскому направлению добавились банк, иностранный брокер и онлайн-платформа для торговли акциями. В 2019 году все структуры были объединены под единым брендом Freedom Holding Corp.

В 2021 году Турлов в первый раз вошел в глобальный рейтинг Forbes — с состоянием $2,1 млрд (1517-е место). К 2025 году рыночная капитализация холдинга превысила $8 млрд, а личное состояние бизнесмена достигло $5,8 млрд, что позволило ему подняться до 605-й строчки мирового списка Forbes.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экосистема Freedom и ее преимущества

К 2024 году Freedom Holding Corp., которая начинала путь как брокерская фирма, превратилась в международный холдинг, представленный более чем в 20 странах мира. В Казахстане компания выстроила полноценную финансовую и технологическую экосистему, в которую входят:

● Freedom Bank — цифровой банк с инновационными продуктами, включая онлайн-ипотеку и сервис для кредитования бизнеса. В его основе — Freedom SuperApp, объединяющий ключевые услуги экосистемы.

● Freedom Finance и Freedom Finance Global — брокеры, обеспечивающие доступ к казахстанским и международным биржам (KASE, AIX, NYSE, NASDAQ, LSE, HKEX и др.). Общее количество клиентских счетов к марту 2025 года превысило 430 тыс.

● Tradernet — собственная торговая платформа Freedom, объединяющая брокеров из разных стран и использующая элементы искусственного интеллекта для анализа эмитентов и новостей.

● Freedom Pay — платежный сервис для бизнеса, работающий в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане.

● Freedom Life и Freedom Insurance — страховые компании, предлагающие онлайн-продукты. У первой — почти 1 млн клиентов, у второй — более 150 тыс. пользователей.

● Freedom Telecom — телекоммуникационное подразделение, развивающее 5G и широкополосные сети. В рамках модернизации инфраструктуры в Шымкенте компания инвестировала 7,5 млрд тенге, создав десятки точек бесплатного Wi-Fi.

● Lifestyle-направление Freedom объединяет сервисы Arbuz.kz, Aviata (сейчас Freedom Travel), Ticketon, Freedom Mobile, Freedom Drive, Naimi.kz и медиа-платформу Freedom Media, расширяя экосистему за пределы финансового сектора.

Российский финансовый бизнес развивается стремительно, но центральноазиатские соседи не отстают, а, наоборот, запускают инновационные проекты, которые на сегодняшний день конкурируют не только друг с другом, но становятся в противовес западным компаниям. И Freedom Тимура Турлова — яркое тому подтверждение.