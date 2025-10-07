Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Таиланде лев сбежал от хозяина и истерзал ребенка

В Таиланде содержавшийся в частном доме лев выбрался из клетки и напал на несовершеннолетнего, передает Gulf Times. Инцидент произошел в провинции Канчанабури. По данным издания, хищник сбежал из клетки во время ремонта вольера.

Лев принадлежал мужчине по имени Паринью. Когда зверь оказался на свободе, он выбежал на улицу, где в тот момент шел мальчик. Животное набросилось на ребенка и травмировало его. Подросток остался в живых, несмотря на многочисленные раны.

Я шокирован произошедшим, приношу свои извинения, это был несчастный случай, — заявил хозяин льва.

Разгуливающего по улице зверя удалось поймать. Его передали в специальный центр содержания. Владельцу животного предъявлены обвинения в нарушении закона о защите дикой природы, ему грозит до шести месяцев лишения свободы и штраф 50 тыс. батов (около 130 тыс. рублей).

