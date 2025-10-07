В центре европейской столицы внезапно обрушился дом

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В центре Мадрида произошло внезапное обрушение здания, сообщает испанское издание El País. По его данным, под завалами могут находиться люди. Уже известно о десяти пострадавших.

Издание отмечает, что все произошло на улице Илерас во время ремонтных работ в долгое время пустовавшем здании. По неизвестным причинам обрушились минимум шесть этажей строения. По предварительным данным, под обломками могут оставаться четверо человек — трое мужчин и одна женщина. На месте работают спасатели и медицинские службы.

Очевидцы сообщают, что незадолго до катастрофы ощутили сильную вибрацию и увидели плотное облако пыли, поднявшееся над улицей. Сейчас место происшествия оцеплено полицией.

Ранее сообщалось, что число погибших при обрушении исламской школы в Индонезии выросло до 54. При этом спасательная операция все еще продолжается. Из-под завалов удалось вытащить 104 человек, 97 из которых были доставлены в больницы. Президент Индонезии Прабово Субианто поручил провести проверки во всех исламские школы страны.

