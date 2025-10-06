Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 13:25

В Индонезии кратно выросло число жертв обрушения исламской школы

Antara: число погибших при обрушении исламской школы в Индонезии выросло до 54

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Число погибших при обрушении исламской школы в Индонезии выросло до 54, сообщило агентство Antara со ссылкой на источники. Там отметили, что спасательная операция еще не завершилась.

Последние данные поступили в 03:34 (23:34 мск. — NEWS.ru), когда мы обнаружили еще одно тело, таким образом, общее число [жертв] достигло 54, — говорится в сообщении.

Как отметила газета Jakarta Globe, из-под завалов вытащили 104 человека, 97 из них были доставлены в больницы. Президент Индонезии Прабово Субианто поручил проверить все исламские школы страны.

Ранее газета The Guardian сообщила, что не менее 91 ребенка находился под завалами после обрушения исламской школы Аль-Хозини в Индонезии. Более 300 специалистов участвуют в спасательной операции.

Для разбора обломков используют экскаватор и подъемный кран. От тяжелой техники отказались из-за угрозы дальнейшего обрушения здания. ЧП случилось во второй половине дня 29 сентября. В здании чинили бетонную крышу, внезапно она обрушилась на детей во время молитвы.

Индонезия
школы
обрушения
жертвы
пострадавшие
