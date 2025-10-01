Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 10:07

В Индонезии уточнили число детей под завалами после обрушения школы

Не менее 91 ребенка находится под завалами после обрушения школы в Индонезии

Обрушившееся здание школы в исламской школе-интернате Аль-Хозини Обрушившееся здание школы в исламской школе-интернате Аль-Хозини Фото: Sahlan Kurniawan/XinHua/Global Look Press

Не менее 91 ребенка находится под завалами после обрушения исламской школы Аль-Хозини в Индонезии, сообщила газета The Guardian. Более 300 специалистов участвуют в спасательной операции.

Как отметила газета, в результате ЧП погибли минимум три человека. Спасатели заявили, что шесть детей, попавших под завалы, подали признаки жизни. Для разбора обломков используют экскаватор и подъемный кран. От тяжелой техники отказались из-за угрозы дальнейшего обрушения здания.

Ранее стало известно, что 98 человек пострадали при обрушении школы-интерната Аль-Хозини в Индонезии. Тогда отмечалось, что еще семь детей остаются под завалами. ЧП случилось во второй половине дня 29 сентября. В здании чинили бетонную крышу, внезапно она обрушилась на детей во время молитвы.

До этого в конноспортивном комплексе «Эквилибриум», расположенном в хуторе Брехово во Внуково, произошло обрушение кровли каркасного манежа. Под завалами оказались ребенок и лошадь. Несовершеннолетний получил травмы и был осмотрен врачами скорой помощи. Животное серьезно пострадало от падающих конструкций, ветеринары приняли решение его усыпить.

Индонезия
школы
завалы
обрушения
дети
