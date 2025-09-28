Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 16:01

Недавно построенная крыша манежа чуть не погребла под собой ребенка и лошадь

Baza: в Новой Москве построенная крыша манежа упала и придавила ребенка и лошадь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В конноспортивном комплексе «Эквилибриум», расположенном на хуторе Брехова во Внуково, произошло обрушение кровли каркасного манежа, сообщает Telegram-канал Baza. Под завалами оказались ребенок и лошадь.

По информации журналистов, несовершеннолетний получил травмы и был осмотрен врачами скорой помощи. Животное серьезно пострадало от падающих конструкций — его извлекли из-под обломков.

Отмечается, что строительные работы в манеже были завершены лишь в прошлом месяце. И администрация уже активно привлекала клиентов, предлагая занятия верховой ездой. По стечению обстоятельств обрушение произошло в утренние часы, но в помещении уже могли находиться посетители.

Ранее сообщалось, что жители Искитима в Новосибирской области требуют снести ветхую школу, потому что они опасаются отпускать туда своих детей. Горожане потребовали построить новое учебное заведение, ведь местная администрация еще в 2018 году отмечала 100% износ старого здания.

