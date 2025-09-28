Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 16:04

Во Внуково придавленную обломками лошадь пришлось усыпить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ветеринары решили усыпить лошадь, пострадавшую при обрушении строительных конструкций на территории конюшни «Эквилибриум» во Внуково, сообщает Telegram-канал «112». Врачи установили, что сердце животного не выдержит операции.

28 сентября в конноспортивном комплексе «Эквилибриум» обрушилась кровля недавно построенного манежа. Под завалами, помимо лошади, оказался ребенок, он получил травмы. Инцидент произошел утром, когда в помещении уже могли находиться посетители. При этом строительные работы были завершены в прошлом месяце.

До этого в зоопарке Нью-Дели умер африканский слон Шанкар, проживший 24 года в одиночестве. Животное внезапно перестало есть, потеряло сознание и скончалось в течение 40 минут, несмотря на усилия ветеринаров. Шанкар был подарен президенту Индии из Зимбабве в 1998 году, но после гибели своего сородича в 2001 году остался без компаньона.

Ранее в Московском зоопарке на 44-м году жизни скончался самец суматранского орангутана Сандокан. Он прожил в зоосаде с 1999 года, став первым приматом, добровольно позволившим взять у себя анализ крови.

