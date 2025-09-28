Во Внуково придавленную обломками лошадь пришлось усыпить

Ветеринары решили усыпить лошадь, пострадавшую при обрушении строительных конструкций на территории конюшни «Эквилибриум» во Внуково, сообщает Telegram-канал «112». Врачи установили, что сердце животного не выдержит операции.

28 сентября в конноспортивном комплексе «Эквилибриум» обрушилась кровля недавно построенного манежа. Под завалами, помимо лошади, оказался ребенок, он получил травмы. Инцидент произошел утром, когда в помещении уже могли находиться посетители. При этом строительные работы были завершены в прошлом месяце.

