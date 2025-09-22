Скончался известный слон, который 24 года прожил в одиночестве В Индии скончался слон Шанкар, проживший в одиночестве 24 года

В зоопарке Нью-Дели скончался африканский слон Шанкар, проживший 24 года в одиночестве, сообщает BBC. Животное внезапно отказалось от еды, потеряло сознание и умерло в течение 40 минут, несмотря на попытки ветеринаров его спасти.

Шанкар был привезен в Индию в 1998 году в качестве дипломатического подарка президенту страны от лидера Зимбабве вместе с другим слоном. Однако в 2001 году его сородич погиб при попытке подселить его к индийским слонам, которые проявили агрессию. Нового африканского слона зоопарк не смог приобрести из-за высокой стоимости, и Шанкар остался один.

