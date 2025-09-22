«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 19:17

Скончался известный слон, который 24 года прожил в одиночестве

В Индии скончался слон Шанкар, проживший в одиночестве 24 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В зоопарке Нью-Дели скончался африканский слон Шанкар, проживший 24 года в одиночестве, сообщает BBC. Животное внезапно отказалось от еды, потеряло сознание и умерло в течение 40 минут, несмотря на попытки ветеринаров его спасти.

Шанкар был привезен в Индию в 1998 году в качестве дипломатического подарка президенту страны от лидера Зимбабве вместе с другим слоном. Однако в 2001 году его сородич погиб при попытке подселить его к индийским слонам, которые проявили агрессию. Нового африканского слона зоопарк не смог приобрести из-за высокой стоимости, и Шанкар остался один.

Ранее в Московском зоопарке на 44-м году жизни скончался самец суматранского орангутана по кличке Сандокан. Животное ушло из жизни в преклонном возрасте, большую часть времени он провел в учреждении. Сандокан стал первой обезьяной зоопарка, которая добровольно позволила взять у себя кровь.

До этого стало известно, что чучело скончавшегося прошлым летом жирафа Самсона из Московского зоопарка установили в Государственном Дарвиновском музее. Это самый высокий жираф в музейной коллекции, его высота составляет пять метров.

слоны
Индия
смерти
животные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сергей Лазарев поздравил дочь с семилетием и показал архивные фото
Многомиллиардное имущество участвующего в СВО экс-мэра отдали государству
Суд арестовал профессора Сеченовского университета по делу о взятке
«Демократия по Санду»: Захарова о запрете ленты Гайдая в Молдавии
Лучшие бесплатные видеоредакторы: для компьютера и онлайн
Обвинения Эстонии в адрес России из-за МиГ-31 не нашли поддержки в ООН
SHAMAN впервые поделился впечатлениями после «Интервидения»
В Нидерландах объяснили смысл признания Палестины Европой
Собчак, Ширвиндт, Виторган: кого из артистов могут наказать за лайки в Сети
Появилась новая информация об атаке БПЛА на Москву
Ярославский аэропорт временно перестал принимать самолеты
Украинские морги забиты наемниками, огненный шторм в Харькове: что дальше
Топливо и большие стройки: кто отвечает за ритм мегапроектов
«Классные ребята»: Табаков о звездном трио с Безруковым и Кологривым
Раскрыты подробности атаки беспилотников на Москву
Стали известны детали разговора Трампа и Токаева
Иран раскрыл, что произойдет в случае неудачных переговоров с Западом
В США призвали Трампа ответить на предложение Путина по ДСНВ
БПЛА атакуют Москву
США и Казахстан заключили контракт на $4 млрд
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.