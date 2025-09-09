Нападение медоеда на слона в Зимбабве попало на видео

В Зимбабве медоед бросил вызов слону, устроив схватку на глазах у туристов, кадры противостояния были опубликованы изданием LADbible. Инцидент произошел в долине Сабл, где группа отдыхающих на джипах наблюдала за мирно прогуливающимся у водоема слоном.

Внезапно спокойствие животного нарушила атака со стороны небольшого медоеда. Судя по кадрам, несмотря на колоссальную разницу в размерах, зверек проявил невероятную агрессию и бесстрашие.

Слон, явно раздраженный назойливым нападением, пытался затоптать обидчика ногами. Однако медоед, ловко маневрируя в г клубах поднятой пыли, уворачивался и не думал отступать. Даже когда слон решил ретироваться с поля боя, хищник продолжил преследование. Это вынудило гиганта развернуться и нанести мощный пинок, отбросивший медоеда в сторону.

