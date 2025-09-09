Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 10:49

Нападение медоеда на слона в Зимбабве попало на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Зимбабве медоед бросил вызов слону, устроив схватку на глазах у туристов, кадры противостояния были опубликованы изданием LADbible. Инцидент произошел в долине Сабл, где группа отдыхающих на джипах наблюдала за мирно прогуливающимся у водоема слоном.

Внезапно спокойствие животного нарушила атака со стороны небольшого медоеда. Судя по кадрам, несмотря на колоссальную разницу в размерах, зверек проявил невероятную агрессию и бесстрашие.

Слон, явно раздраженный назойливым нападением, пытался затоптать обидчика ногами. Однако медоед, ловко маневрируя в г клубах поднятой пыли, уворачивался и не думал отступать. Даже когда слон решил ретироваться с поля боя, хищник продолжил преследование. Это вынудило гиганта развернуться и нанести мощный пинок, отбросивший медоеда в сторону.

Ранее на видео была заснята драка двух сурков в национальном заповеднике китайской провинции Ганьсу. На кадрах двое животных ожесточенно сражаются на фоне красивых природных ландшафтов. Пользователи отметили необыкновенно ритмичные движения грызунов на видео. Некоторые также предположили, что сурки вовсе не дрались, а танцевали.

Зимбабве
Африка
слоны
животные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вопиющий расизм»: Маск осудил СМИ из-за истории с убитой в США украинкой
Прокуратура взыскала с бывшего мэра Нижнего Новгорода 1 млрд рублей
Начальнику Генштаба России Герасимову продлили срок службы
Солю маслята с чесноком и укропом. Исчезают сразу после открытия банок
50 мигрантов вышвырнут из России после инцидента с ребенком в Петербурге
Учитель ОБЖ и физкультуры опаздывал на урок и разбился на мотоцикле
В Петербурге временно закроют самый популярный у туристов мост
Россиянин нашел мертвым жалеющего тишины девятилетнего сына
В США пророчат отставку одному европейскому лидеру
Пожар в Петербурге не попал на камеры видеонаблюдения по странной причине
Раскрыто, когда пройдут выборы нового председателя правящей партии Японии
В Белгородской области раскрыли подробности пожара на нефтебазе
Синоптик рассказал, когда в Москве похолодает
Боксер Дрозд: если бы не спорт, то пошел бы в криминал
В США раскрыли, к чему могут привести проблемы с выбором премьера Франции
В Верховной раде потребовали раскрыть детали договора с США о недрах
Магнитные бури сегодня, 9 сентября: что завтра, перепады давления, стресс
Названа средняя стоимость осенней поездки по России на двоих в 2025 году
Удары по Украине сегодня, 9 сентября: что известно, список пораженных целей
На Украине объяснили скандальный отъезд экс-министра
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей
Москва

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.