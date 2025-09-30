Около 100 человек пострадали при обрушении здания интерната в Индонезии

Около 100 человек пострадали при обрушении здания интерната в Индонезии Один человек погиб, 98 пострадали при обрушении школы-интерната в Индонезии

Один человек погиб, 98 пострадали при обрушении исламской школы-интерната Аль-Хозини в Индонезии, сообщил портал Detik. Там отметили, что еще семь детей остаются под завалами.

По предварительным данным поисково-спасательной службы Сурабаи, 98 человек были найдены живыми, один погиб, — говорится в сообщении.

Как отметил портал, ЧП случилось во второй половине дня 29 сентября. В здании чинили бетонную крышу, внезапно она обрушилась на детей во время молитвы.

