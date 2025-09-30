Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Около 100 человек пострадали при обрушении здания интерната в Индонезии

Один человек погиб, 98 пострадали при обрушении школы-интерната в Индонезии

Фото: BNPB/XinHua/Global Look Press

Один человек погиб, 98 пострадали при обрушении исламской школы-интерната Аль-Хозини в Индонезии, сообщил портал Detik. Там отметили, что еще семь детей остаются под завалами.

По предварительным данным поисково-спасательной службы Сурабаи, 98 человек были найдены живыми, один погиб, — говорится в сообщении.

Как отметил портал, ЧП случилось во второй половине дня 29 сентября. В здании чинили бетонную крышу, внезапно она обрушилась на детей во время молитвы.

Ранее в конноспортивном комплексе «Эквилибриум», расположенном в хуторе Брехово во Внуково, произошло обрушение кровли каркасного манежа. Под завалами оказались ребенок и лошадь. Несовершеннолетний получил травмы и был осмотрен врачами скорой помощи. Животное серьезно пострадало от падающих конструкций, ветеринары приняли решение его усыпить.

До этого сообщалось, что жители Искитима в Новосибирской области требуют снести ветхую школу, потому что они опасаются отпускать туда своих детей. Горожане потребовали построить новое учебное заведение, напомнив, что местная администрация еще в 2018 году отмечала 100%-ный износ старого здания.

Индонезия
обрушения
пострадавшие
погибшие
интернаты
