07 октября 2025 в 18:41

Сердечникам раскрыли, когда лучше совершать оздоровительные прогулки

Врач Аткинсон: утренняя ходьба полезна для сердечно-сосудистой системы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Методика оздоровления, основанная на принципе «шесть-шесть-шесть», способствует оздоровлению сердечно-сосудистой системы, заявил врач общей практики Дэниел Аткинсон в беседе с HuffPost. Данный подход предполагает ежедневные пешие прогулки продолжительностью 60 минут в шесть часов утра и шесть вечера.

Специалист пояснил, что приверженцы этой системы убеждены в ее особой эффективности по сравнению с обычными прогулками. Однако Аткинсон подчеркнул, что ключевым фактором является сама практика регулярной ходьбы, а не строгое соблюдение временного графика.

Часовая ходьба в любое время суток оказывает одинаково положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему, — заявил он.

При этом врач признал, что утренние прогулки в период рассвета могут приносить дополнительную пользу, особенно в зимний сезон. Аткинсон также добавил, что быстрая ходьба снижает вероятность развития сердечно-сосудистых патологий на 20%, тогда как умеренный темп дает лишь 4% снижение риска.

Ранее московские хирурги спасли ребенка с двумя патологиями, выполнив две операции, одну из них — еще до его рождения, сообщает московский департамент здравоохранения. Внутриутробную операцию провели на сердце малыша через микропроколы с помощью сверхточного оборудования.

