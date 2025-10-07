Валю Карнавал ложно обвинили в уклонении от налогов Слухи о долгах Вали Карнавал в размере 350 тыс. рублей не подтвердились

У Вали Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) найдена задолженность перед ФНС на сумму в 352 тыс. рублей, сообщает PostNews. По данным издания, сумма образовалась из-за недоимок по ИП.

Издание «Газета.ru» уточнило, что журналисты перепроверили информацию PostNews о долгах у звезды, и эти сведения не подтвердились. У девушки не нашли никаких неоплаченных начислений.

Ранее Карнавал похвасталась подписчикам результатами похудения и опубликовала свои фотографии до и после. Она призналась в интервью, что на почве расставания с певцом Егором Кридом и сложных отношений с блогером Сашей Стоуном, которые ее «буквально измотали», она начала заедать стресс и в итоге сильно набрала вес. Девушка заявила, что справилась с проблемой, похудела до 48 кг и теперь довольна своей внешностью. Подписчики в комментариях предположили, что Карнавал сделала пластику.

Вмешательство пластических хирургов подозревают и в случае актера Павла Прилучного. Не так давно он снялся в фильме «Мажор в Дубае», премьера которого состоится в конце октября. В соцсетях активно обсуждают изменившееся лицо Прилучного, поклонники предполагают, что артист прибегал к так называемым «уколам красоты».