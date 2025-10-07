Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 18:36

Валю Карнавал ложно обвинили в уклонении от налогов

Слухи о долгах Вали Карнавал в размере 350 тыс. рублей не подтвердились

Валя Карнавал Валя Карнавал Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

У Вали Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) найдена задолженность перед ФНС на сумму в 352 тыс. рублей, сообщает PostNews. По данным издания, сумма образовалась из-за недоимок по ИП.

Издание «Газета.ru» уточнило, что журналисты перепроверили информацию PostNews о долгах у звезды, и эти сведения не подтвердились. У девушки не нашли никаких неоплаченных начислений.

Ранее Карнавал похвасталась подписчикам результатами похудения и опубликовала свои фотографии до и после. Она призналась в интервью, что на почве расставания с певцом Егором Кридом и сложных отношений с блогером Сашей Стоуном, которые ее «буквально измотали», она начала заедать стресс и в итоге сильно набрала вес. Девушка заявила, что справилась с проблемой, похудела до 48 кг и теперь довольна своей внешностью. Подписчики в комментариях предположили, что Карнавал сделала пластику.

Вмешательство пластических хирургов подозревают и в случае актера Павла Прилучного. Не так давно он снялся в фильме «Мажор в Дубае», премьера которого состоится в конце октября. В соцсетях активно обсуждают изменившееся лицо Прилучного, поклонники предполагают, что артист прибегал к так называемым «уколам красоты».

Валя Карнавал
налоги
ФНС
слухи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пусть не согласовывает»: Карпин отреагировал на заявление главы Минспорта
Адвокат рассказала, почему бывшая жена Ивлева может подать на него в суд
«Погоды не делают»: энергетик о применении секретных батарей на Украине
В Москве перекрыли движение на МКАД рядом с Ленинским проспектом
Как работают энергосберегающие стеклопакеты — простыми словами
Пашинян бросил вызов «бывшим»
Макрона могут отстранить от власти
Кто из лидеров стран поздравил Путина с днем рождения, а кто саботировал?
В России появились детские купе во всех поездах
Ушаков раскрыл, где пройдет неформальная встреча лидеров СНГ
В мессенджере MAX появился сервис для документов
Джабаров раскрыл антироссийскую уловку Меркель по Украине
Определены 12 ключевых банков России
В Кремле анонсировали визит Путина в Таджикистан
Орешкин отреагировал на шутку Путина про «Орешник»
«Большие сомнения»: энергетик о секретных аккумуляторных парках на Украине
Сердечникам раскрыли, когда лучше совершать оздоровительные прогулки
В Таиланде лев сбежал от хозяина и истерзал ребенка
Захарова назвала известного режиссера своим человеком
Захарова призналась в любви к одному фильму Михалкова
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.