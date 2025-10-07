ВС России разнесли пункт управления дронами ВСУ в ДНР Руденко: артиллеристы ВС РФ поразили пункт управления БПЛА и склад в Северске

Военнослужащие Вооруженных сил России уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами украинских войск в городе Северск Донецкой Народной Республики, сообщил военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале. По его информации, артиллерия ВС РФ также накрыла склад неприятеля в данном населенном пункте.

Артиллерия «Южной» группировки поразила пункт управления БПЛА и склад в Северске, уничтожив инфраструктуру ВСУ. Это создает условия для продвижения штурмовых подразделений, — написал Руденко.

На представленных военкором кадрах видно поражение целей. Происходящее снимал разведывательный беспилотник.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска поразили энергетическую и транспортную инфраструктуру ВСУ, а также хранилища с горючим и пункты дислокации военных. По данным ведомства, атаки проводились в 148 районах.

Прежде оборонное ведомство сообщало, что российская армия освободила населенный пункт Федоровка в Донецкой Народной Республике и Нововасилевское в Запорожской области. Такого успеха удалось достичь бойцам «Южной» группировки войск и группировки войск «Восток».