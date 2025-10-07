Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 13:53

ВС России разнесли пункт управления дронами ВСУ в ДНР

Руденко: артиллеристы ВС РФ поразили пункт управления БПЛА и склад в Северске

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Военнослужащие Вооруженных сил России уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами украинских войск в городе Северск Донецкой Народной Республики, сообщил военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале. По его информации, артиллерия ВС РФ также накрыла склад неприятеля в данном населенном пункте.

Артиллерия «Южной» группировки поразила пункт управления БПЛА и склад в Северске, уничтожив инфраструктуру ВСУ. Это создает условия для продвижения штурмовых подразделений, — написал Руденко.

На представленных военкором кадрах видно поражение целей. Происходящее снимал разведывательный беспилотник.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска поразили энергетическую и транспортную инфраструктуру ВСУ, а также хранилища с горючим и пункты дислокации военных. По данным ведомства, атаки проводились в 148 районах.

Прежде оборонное ведомство сообщало, что российская армия освободила населенный пункт Федоровка в Донецкой Народной Республике и Нововасилевское в Запорожской области. Такого успеха удалось достичь бойцам «Южной» группировки войск и группировки войск «Восток».

Россия
ДНР
ВС РФ
ВСУ
спецоперация
Андрей Руденко
