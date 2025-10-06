Сырский объяснил перемещение учебных центров вглубь Украины

Командование Вооруженных сил Украины приняло решение о перебазировании учебных центров из прифронтовых зон в центральные и западные регионы страны, сообщил в Telegram-канале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам ежемесячного совещания. Причиной он назвал усиление угрозы ударов по объектам.

Учитывая дроновую и ракетную угрозу, продолжается работа по усилению безопасности учебных центров. Они все больше перемещаются вглубь страны, как можно дальше от линии фронта, — написал Сырский.

Ранее украинские СМИ сообщили, что командование Вооруженных сил Украины начало перевод учебных центров из Черниговской области в более безопасные регионы страны.

Меры по эвакуации последовали после точного удара 24 сентября по полигону в поселке Гончаровское под Черниговом, где, по данным военкоров, ВС РФ уничтожили до 300 военных ВСУ. Также сообщается о начале расследования по факту «гибели и ранения» военнослужащих. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Военный эксперт Василий Дандыкин также заявил, что российские ВС нанесли «пощечину» Александру Сырскому, освободив Юнаковку в Сумской области. По его словам, украинское командование перебрасывало части с других направлений, включая Донбасс, чтобы удержать населенный пункт, однако попытка провалилась. Дандыкин добавил, что потеря Юнаковки стала для Киева серьезным ударом.