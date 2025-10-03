Один маневр российской армии заставил ВСУ сворачивать учебные центры Учебные центры ВСУ в Черниговской области эвакуируют после удара ВС РФ

Командование Вооруженных сил Украины начало перевод учебных центров подготовки из Черниговской области в более безопасные регионы страны, сообщает издание «Общественное» со ссылкой на командование сухопутных войск. Решение принято после ударов ВС России.

Поэтапно перемещают в другие регионы Украины для более безопасного пребывания и проведения занятий, — говорится в сообщении.

В заявлении указано, что меры по эвакуации последовали после точного удара 24 сентября по полигону в поселке Гончаровском под Черниговом, где ВС РФ уничтожили до 300 военных ВСУ, по данным военкоров. Также сообщается о начале расследования по факту «гибели и ранения» военнослужащих и поиске виновных.

Ранее стало известно, что российские войска начали целенаправленную и результативную охоту на операторов БПЛА украинской армии. И совсем скоро армия РФ почувствует результат от таких операций, особенно если уделит внимание разведке полигонов и школ по подготовке «дроноводов», считают эксперты.