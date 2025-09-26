Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 11:06

Покровск, Купянск, Ямполь: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 сентября

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 26 сентября? Что происходит у Волчанска, Дроновки, Заречного, Купянска, Клебан-Быка, Константиновки, Липцев, Малиновки, Новоивановки, Новониколаевки, Новоселовки, Никаноровки, Нелеповки, Переездного, Покровска, Полтавки, Предтечино, Северска, Торского, Успеновки, Харькова, Шандриголово, Шахово и Ямполя?

WarGonzo

По информации Telegram-канала WarGonzo, на Южно-Донецком направлении ВС РФ продолжают расширение Успеновского плацдарма, продвигаясь в районе Новогригоровки и оказывая давление на оборону противника у Новониколаевки. Также российские военные ведут бои у Полтавки.

«Есть тактические успехи в районе Калиновского. Сообщается, что на Покровском направлении ВС РФ взяли в окружение гарнизон противника в городе Родинское. Никаноровка перешла в серую зону. На Константиновском направлении продолжаются бои в районе Щербиновки и Клебан-Быка, ВС РФ штурмуют Плещеевку. На Краснолиманском направлении ВС РФ закрепляются в южной части Новоселовки, улучшают тактическое положение в Заречном. Продолжаются сражения в Дерилово. На Северском направлении войска РФ штурмуют Ямполь, продвигаются от Серебрянки к Дроновке. Харьковский фронт. В Купянске ВС РФ контролируют огневую обстановку и коммуникации. На Волчанском участке продолжаются интенсивные бои на левом берегу реки Волчья. В лесах у Синельниково и на Хатненском участке ВС РФ расширяют зоны своего контроля. Есть тактические успехи в районе Отрадного — участке, который в дальнейшем позволит ВС РФ оказывать давление на тыловые позиции ВСУ», — уточняется в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Два майора»

На Харьковском направлении ВС РФ атакуют в лесу западнее Синельниково, а также в Волчанске на левом берегу реки Волчья, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«На Константиновском направлении оборонное ведомство также довело элемент обстановки: при попытке вырваться из окружения в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища уничтожены две группы противника. На Днепропетровском направлении группировка войск „Восток“ вклинивается в оборону противника в направлении населенного пункта Степовое. Также сообщают об успехах с направления Калиновского и в районе Ольговское — Вишневое — Малиновка», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Северском направлении ВС РФ продолжают штурмовать населенный пункт Ямполь, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Активные бои на подступах к Дроновке. Южный участок. Зачищаем поля в районе населенных пунктов Переездный и Выемка. ВСУ перебросили на Лиманское направление под Шандриголово минометные расчеты и артиллерию. ВС РФ уничтожили до 300 военных ВСУ в Черниговской области у Гончаровского», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Обильные снегопады и холод до −20? Погода в Москве в декабре: чего ждать

Грозовые дожди и тепло до +18? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Противные ветра и похолодание до -5? Погода в Москве в октябре: чего ждать

ВС РФ
ВСУ
новости
сводки
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились уникальные кадры линии обороны ВСУ под Купянском
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды нашло способ находить потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, грешно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовались из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.