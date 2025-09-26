Опорник ВСУ в огне и удар по Ростовской области: новости СВО на утро 26 сентября

Опорник ВСУ в огне и удар по Ростовской области: новости СВО на утро 26 сентября

Украина потеряла контроль над воздушным пространством, российский «Ураган» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, ПВО отразила массированную атаку на Ростовскую область. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 25 сентября, читайте в материале NEWS.ru.

Российский «Ураган» смел опорник ВСУ

Российские военнослужащие Центральной группировки войск уничтожили опорный пункт противника из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» на Красноармейском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что воздушный мониторинг подтвердил уничтожение цели.

В Минобороны добавили, что расчет навел РСЗО на цель и выполнил залп 220-мм реактивными снарядами по полученным координатам. Дистанция при этом составила более 30 километров.

Украина потеряла контроль над небом

Киев утратил контроль над воздушным пространством из-за отставания в области дронов, заявил украинский эксперт в области БПЛА Юрий Касьянов. По его словам, преимущества в этой сфере сейчас на стороне России.

Касьянов добавил, что технологическое отставание Украины в области БПЛА усугубляет проблему нехватки личного состава на фронте. По его мнению, это может привести к уничтожению всей логистики украинских вооруженных сил, а понятие тыла постепенно исчезает.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Минобороны представило подробный отчет об успехах СВО

Российские войска с начала 2025 года освободили 4714 квадратных километров в зоне СВО и 205 населенных пунктов, сообщило Минобороны России. По данным ведомства, за минувшие девять месяцев больше всего территорий под контроль ВС РФ перешло в Донецкой Народной Республике.

В ведомстве пояснили, что в Донецкой Народной Республике с начала года было освобождено более 3308 квадратных километров, в Запорожской области — более 261 квадратного километра, в Луганской Народной Республике — свыше 205 квадратных километров. Вместе с тем под контроль российских войск перешло свыше 542 квадратных километров в Харьковской области, более 223 квадратных километров — в Сумской области и больше 175 квадратных километров — в Днепропетровской области.

ВСУ атаковали приграничье из РСЗО «Град»

ВСУ нанесли массированный удар из РСЗО «Град» по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района, сообщил губернатор Александр Богомаз. Он добавил, что в результате атаки пострадал один ребенок.

Губернатор также рассказал о возникших возгораниях и повреждениях жилых домов, административных зданий.

Позднее Богомаз заявил, что число пострадавших в результате обстрела Белой Березки возросло до девяти человек. Все раненые своевременно госпитализированы и получают медицинскую помощь, отметил губернатор. Пострадавшим гарантирована необходимая поддержка, включая материальную компенсацию, заключил он.

ВС Украины Фото: Социальные сети

В ВСУ назвали главную причину дезертирства

Главной причиной массового дезертирства солдат ВСУ является тотальное недоверие к главкому Александру Сырскому, рассказал украинский полковник бывший командир 155-й механизированной бригады «Анна Киевская» Дмитрий Рюмшин. Накануне ее самовольно покинули 1700 бойцов.

По словам полковника, на рост числа случаев дезертирства также влияет фактическое отсутствие наказания за самовольное оставление части. Также правоохранители часто не хотят искать беглецов, сроки службы бойцов четко не обозначены, а в армию мобилизуют немотивированных солдат, добавил военный.

ВСУ ударили по Ростовской области

Системы ПВО России успешно нейтрализовали массированную атаку БПЛА ВСУ над Ростовской областью, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Он уточнил что воздушные цели были уничтожены над территорией Таганрога, Ростова-на-Дону, а также в Азовском, Матвеево-Курганском, Мясниковском и Миллеровском районах.

В Ростове-на-Дону зафиксированы повреждения фасадной части и остекления магазина на улице Доватора, а также механические повреждения автомобилей, находившихся на прилегающей парковке. В настоящее время проводится уточнение полного перечня последствий атаки.

Читайте также:

Удар «Ураганом» и безвозвратные потери: успехи ВС РФ к утру 26 сентября

План Трампа провалился: ЕС не выжить без газа из РФ — доказано Евростатом

«Положение очень тяжелое»: ситуация на фронтах СВО вечером 25 сентября