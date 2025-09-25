Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 16:30

Минобороны представило подробный отчет об успехах СВО

Минобороны: российские войска с начала года освободили 205 населенных пунктов

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские войска с начала 2025 года освободили 4714 квадратных километров в зоне СВО и 205 населенных пунктов, сообщило Минобороны России. По данным ведомства, за минувшие девять месяцев больше всего территорий под контроль ВС РФ перешло в Донецкой Народной Республике.

Подразделения группировок войск Вооруженных сил РФ решительными действиями в период с 1 января по 25 сентября 2025 года освободили более 4714 квадратных километров. <…> При этом за указанный период в зоне проведения специальной военной операции освобождены и перешли под полный контроль Вооруженных сил РФ 205 населенных пунктов, — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве пояснили, что в Донецкой Народной Республике с начала года было освобождено более 3308 квадратных километров, в Запорожской области — более 261 квадратного километра, в Луганской Народной Республике — свыше 205 квадратных километров. Вместе с тем под контроль российских войск перешло свыше 542 квадратных километров в Харьковской области, более 223 квадратных километров — в Сумской области и больше 175 квадратных километров — в Днепропетровской области.

Ранее в Минобороны сообщили о попадании украинских военных в окружение в районе Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике. В попытках выйти из окружения противник был разбит Южной группировкой войск и потерял две группы штурмовиков.

Россия
Минобороны
СВО
Украина
освобождения
территории
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удары «Герани» по подстанции в Чернигове попали на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»
Полиция устроила охоту на 12-летнего угонщика
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
На Западе нашли параллели между ЗАЭС и «Фукусимой-1»
«100 тыс. рублей»: в Госдуме призвали поднять зарплату дошкольных педагогов
МВД рассказало, как обманывают россиян с онлайн-подписками
Власти Ростовской области рассказали о ситуации с нехваткой бензина
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.