Российские войска с начала 2025 года освободили 4714 квадратных километров в зоне СВО и 205 населенных пунктов, сообщило Минобороны России. По данным ведомства, за минувшие девять месяцев больше всего территорий под контроль ВС РФ перешло в Донецкой Народной Республике.

Подразделения группировок войск Вооруженных сил РФ решительными действиями в период с 1 января по 25 сентября 2025 года освободили более 4714 квадратных километров. <…> При этом за указанный период в зоне проведения специальной военной операции освобождены и перешли под полный контроль Вооруженных сил РФ 205 населенных пунктов, — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве пояснили, что в Донецкой Народной Республике с начала года было освобождено более 3308 квадратных километров, в Запорожской области — более 261 квадратного километра, в Луганской Народной Республике — свыше 205 квадратных километров. Вместе с тем под контроль российских войск перешло свыше 542 квадратных километров в Харьковской области, более 223 квадратных километров — в Сумской области и больше 175 квадратных километров — в Днепропетровской области.

Ранее в Минобороны сообщили о попадании украинских военных в окружение в районе Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике. В попытках выйти из окружения противник был разбит Южной группировкой войск и потерял две группы штурмовиков.