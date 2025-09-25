Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 19:02

Стало известно, как Украина потеряла контроль над небом

Аналитик Касьянов: Украина потеряла контроль над небом из-за отставания в дронах

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Киев утратил контроль над воздушным пространством из-за отставания в области дронов, заявил украинский эксперт в области БПЛА Юрий Касьянов в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, преимущества в этой сфере сейчас на стороне России.

Мы потеряли главное преимущество обороны, когда малыми силами можно сдерживать натиск превосходящего противника. Всему виной дроны, потому что теперь преимущество в дронах на стороне противника и качественно, и количественно, — подчеркнул эксперт.

Касьянов добавил, что технологическое отставание Украины в области БПЛА усугубляет проблему нехватки личного состава на фронте. По его мнению, это может привести к уничтожению всей логистики украинских вооруженных сил, а понятие тыла постепенно исчезает.

Ранее стало известно, что Польша хочет подключиться к проблеме беспилотников на Украине. Варшава может внести изменения в закон, которые разрешают военным сбивать российские БПЛА без согласования с НАТО и Евросоюзом.

