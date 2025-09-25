Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 14:56

Польша хочет сбивать российские дроны над Украиной

GW: Польша планирует сбивать российские дроны над Украиной в обход НАТО

Пехотинцы Сил территориальной обороны ВС Польши Пехотинцы Сил территориальной обороны ВС Польши Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польша планирует внести изменения в законодательство, разрешающие военным сбивать российские беспилотники в небе над Украиной и Белоруссией без согласования с НАТО и ЕС, сообщает Gazeta Wyborcza со ссылкой на инсайдера. Поправки к закону об использовании вооруженных сил за рубежом позволят поражать дроны и ракеты до пересечения ими польской границы, отмечает издание.

Между тем все еще действует положение, не позволяющее нашим властям принимать такое решение самостоятельно. Это необходимо изменить как можно скорее, — заявил источник.

Ранее в Кремле заявили, что российская сторона воспринимает негативно слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о якобы нарушении Россией воздушного пространства республики. Любые обвинения в адрес военных РФ ни разу не были подкреплены достоверными данными, подчеркнули там.

Тем временем премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил президента США Дональда Трампа в попытке переложить ответственность за разрешение конфликта на Украине на Европу. По мнению политика, за оптимистичными словами американского лидера о способности Киева вернуть свои территории скрывается намерение сократить участие США в конфликте.

