Польша планирует внести изменения в законодательство, разрешающие военным сбивать российские беспилотники в небе над Украиной и Белоруссией без согласования с НАТО и ЕС, сообщает Gazeta Wyborcza со ссылкой на инсайдера. Поправки к закону об использовании вооруженных сил за рубежом позволят поражать дроны и ракеты до пересечения ими польской границы, отмечает издание.

Между тем все еще действует положение, не позволяющее нашим властям принимать такое решение самостоятельно. Это необходимо изменить как можно скорее, — заявил источник.

Ранее в Кремле заявили, что российская сторона воспринимает негативно слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о якобы нарушении Россией воздушного пространства республики. Любые обвинения в адрес военных РФ ни разу не были подкреплены достоверными данными, подчеркнули там.

Тем временем премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил президента США Дональда Трампа в попытке переложить ответственность за разрешение конфликта на Украине на Европу. По мнению политика, за оптимистичными словами американского лидера о способности Киева вернуть свои территории скрывается намерение сократить участие США в конфликте.