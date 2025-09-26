Удар «Ураганом» и безвозвратные потери: успехи ВС РФ к утру 26 сентября

Безвозвратные потери ВСУ на сегодняшний день составляют 1,7 миллиона человек, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 26 сентября?

Алаудинов раскрыл количество безвозвратных потерь ВСУ

По словам Алаудинова, может ли украинская армия оказать влияние на конфликт — риторический вопрос.

«Мы уже знаем, что миллион семьсот тысяч человек в безвозвратных потерях они (ВСУ. — NEWS.ru) уже имеют. Сколько они могут воевать — это тоже вопрос такой, риторический», — сказал Алаудинов.

Стало известно, как Украина потеряла контроль над небом

Киев утратил контроль над воздушным пространством из-за отставания в области дронов, заявил украинский эксперт в области БПЛА Юрий Касьянов в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, преимущества в этой сфере сейчас на стороне России.

«Мы потеряли главное преимущество обороны, когда малыми силами можно сдерживать натиск превосходящего противника. Всему виной дроны, потому что теперь преимущество в дронах на стороне противника и качественно, и количественно», — подчеркнул эксперт.

Касьянов добавил, что технологическое отставание Украины в области БПЛА усугубляет проблему нехватки личного состава на фронте. По его мнению, это может привести к уничтожению всей логистики украинских вооруженных сил, а понятие тыла постепенно исчезает.

ВС РФ «Ураганом» уничтожили опорный пункт ВСУ

Российские военнослужащие Центральной группировки войск уничтожили опорный пункт ВСУ из реактивной системы залпового огня «Ураган» (РСЗО) на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

«Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня „Ураган“ группировки войск „Центр“ уничтожили опорный пункт и живую силу ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что расчет навел РСЗО на цель и выполнил залп 220-мм реактивными снарядами по полученным координатам на дистанцию более 30 км, а воздушный мониторинг подтвердил уничтожение цели.

Минобороны представило подробный отчет об успехах СВО

Российские войска с начала 2025 года освободили 4714 квадратных километров в зоне СВО и 205 населенных пунктов, сообщило Минобороны России. По данным ведомства, за минувшие девять месяцев больше всего территорий под контроль ВС РФ перешло в Донецкой Народной Республике.

«Подразделения группировок войск Вооруженных сил РФ решительными действиями в период с 1 января по 25 сентября 2025 года освободили более 4714 квадратных километров. <…> При этом за указанный период в зоне проведения специальной военной операции освобождены и перешли под полный контроль Вооруженных сил РФ 205 населенных пунктов», — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве пояснили, что в Донецкой Народной Республике с начала года было освобождено более 3308 квадратных километров, в Запорожской области — более 261 квадратного километра, в Луганской Народной Республике — свыше 205 квадратных километров. Вместе с тем под контроль российских войск перешло свыше 542 квадратных километров в Харьковской области, более 223 квадратных километров — в Сумской области и больше 175 квадратных километров — в Днепропетровской области.

Читайте также:

План Трампа провалился: ЕС не выжить без газа из РФ — доказано Евростатом

«Положение очень тяжелое»: ситуация на фронтах СВО вечером 25 сентября

Зеленского призвали промыть рот, чудо-ракета для Киева: что будет дальше