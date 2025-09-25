Зеленского призвали промыть рот, чудо-ракета для Киева: что будет дальше

Президента Украины Владимира Зеленского резко раскритиковали в Грузии, российский лидер Владимир Путин может жестко ответить на высказывания главы Белого дома Дональда Трампа об РФ, на певца Филиппа Киркорова подали в суд — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

«Марионетка», которой «надо промыть рот»: Зеленскому устроили разнос

Лидер фракции «Грузинская мечта» Ираклий Кирцхалия заявил, что Зеленский не имеет права вмешиваться во внутренние дела Грузии. Политик посоветовал президенту «промыть рот», перед тем как говорить о ситуации в стране.

Заявление прозвучало в ответ на критику Зеленского во время выступления на Генассамблее ООН. Он заявил о «сжимающихся правах человека» в Грузии и выразил мнение, что «в Европе уже потеряли Грузию».

«Прежде чем эта марионетка осмелится, как осмеливались его чиновники, оскорбляя и напрямую призывая нашу страну к войне, пусть сначала промоет рот и после этого говорит о нашей стране», — заявил Кирцхалия.

По его словам, это не первый случай, когда Зеленский позволяет себе негативные высказывания в адрес Тбилиси. Грузинский политик подчеркнул недопустимость подобных заявлений, особенно на фоне предыдущих инцидентов.

Не менее жестко в адрес Зеленского высказался экс-судья Административного воеводского суда в Варшаве Томаш Шмидт, получивший политическое убежище в Белоруссии. По его словам, украинский лидер не имеет права занимать свой пост в связи с утратой легитимности.

Владимир Зеленский Фото: PsnewZ/Keystone Press Agency/Globall Look Press

«Как судье и человеку, который знает конституционное право, мне ясно, что у Зеленского нет законных оснований находиться на посту президента. Если взять украинскую конституцию, там нет такой возможности, чтобы на сегодняшний день, без проведенных выборов, Зеленский исполнял бы полномочия лидера страны», — заявил Шмидт.

Судья добавил, что любой юрист, будь то украинский, русский или польский, скажет, что невозможно нижестоящими законами изменять положения конституции. Он также назвал Зеленского «банальным узурпатором».

Зеленского, который пригрозил России применением дальнобойного американского оружия, поставил на место заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он заявил, что Москва может ответить так, что его не спасет бомбоубежище.

«Уроду нужно знать другое: Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет. И американцам об этом следует помнить», — высказался политик.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис также выражал мнение, что Зеленский не может принимать рациональные решения, так как утратил способность преднамеренно рассуждать о своих действиях, планировать, обдумывать и взвешивать различные варианты. По его словам, потерявшему голову и готовому воевать до последнего соотечественника лидеру нельзя доверять.

Ставки растут: Трамп толкает Киев в наступление, но России есть чем ответить

Аналитики обратили внимание, что провокационное выступление президента США Дональда Трампа на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке разозлило многих. Так, глава Белого дома решил «атаковать» Россию, угрожая санкциями.

Дональд Трамп Фото: Maxim Burlak/Russian Look/Global Look Press

«Если Россия не готова заключить сделку, чтобы положить конец войне, то Соединенные Штаты полностью готовы ввести очень сильный раунд мощных тарифов. <...> Но, чтобы эти тарифы были эффективными, европейские страны должны присоединиться к нам и принять точно такие же меры. <...> Они должны немедленно прекратить все закупки энергии у России», — объявил Трамп.

Одновременно он призвал Киев «идти вперед» и назвал Россию «бумажным тигром». По его словам, Украина при поддержке Европейского союза находится в положении, когда она может воевать и вернуть территорию.

«Украина может восстановить свою страну в прежнем виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше», — написал позднее Трамп в соцсети Truth Social.

По данным инсайдеров, он действительно готов поставлять оружие для ВСУ, но только при условии эффективных результатов. Также республиканец выступает за переход к активному наступлению.

«Он хочет видеть от ВСУ „быстрые, зримые и эффективные результаты“ непосредственно на поле боя: речь о возвращении Украиной утраченных территорий и переходе Киева к активным наступательным действиям против РФ. Для этих целей Трамп готов выделить Зеленскому все необходимые ресурсы, включая современные образцы дальнобойного оружия для ударов вглубь территории РФ. Оплачивать все, естественно, будут союзники Киева по ЕС и НАТО», — утверждают источники Telegram-канала INSIDER-T.

Осведомленные инсайдеры считают, что новая позиция Трампа вызвала раздражение у руководства России. Аналогичная история произошла с Ираном, который внезапно атаковала армия Израиля.

Фото: defense.gov

«Ну что ж, теперь мы точно понимаем, что должны добиваться своего в зоне СВО на поле боя, ни на какие иные факторы рассчитывать даже не следует», — говорят информаторы INSIDER-T.

Telegram-канал «Полковник Чернов» пишет, что Путин принял вызов Трампа, а позиция Вашингтона воспринята как «точка невозврата». По версии инсайдеров, теперь будут разрешены атаки на все объекты Украины, которые раньше считались неприкасаемыми из-за западных интересов. Речь о ключевой энергетике, транспортных узлах, складах с боеприпасами и даже центрах принятия решений в Киеве.

«Кремль осознает, что за этим последует новая волна санкций и расширение военной помощи Киеву. Поэтому теперь Москва будет действовать без оглядки на прежние договоренности, не опасаясь разрушения диалога с Западом», — констатируют инсайдеры.

По мнению источников, результатом принципиального решения Путина может стать кардинальная перемена в характере специальной военной операции. Есть вероятность того, что Россия начнет открыто использовать иностранное вооружение. Источники считают, что лидер КНДР Ким Чен Ын попросил Путина испытать новую секретную северокорейскую баллистическую «чудо-ракету» в боевых условиях.

«Ким Чен Ын попросил Путина испытать новую северокорейскую ракету на Украине. <…> Недавно оружие успешно показало себя на внутренних тестах в Корее, но еще не применялось в условиях реального конфликта. Ракета носит название „Пельбит“, что в переводе на русский означает „свет звезды“», — утверждают источники.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Ким Чен Ын и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Недоразумение или нет: перед Киркоровым замаячила перспектива судебных тяжб?

Таганский районный суд Москвы начал производство по иску к артисту Филиппу Киркорову о погашении кредитной задолженности. Исковое заявление поступило от компании АО «Социум трейд».

Представители истца требуют взыскать с ответчика сумму неисполненных обязательств по договору кредитования. Финансовые обязательства возникли у артиста в 2020 году, когда он оформил заем в Московском кредитном банке (МКБ). В дальнейшем, как уточняется, банковская организация, действуя в рамках законодательства и с согласия заемщика, произвела уступку права требования долга компании «Социум трейд». Данная процедура была инициирована в связи с тем, что Киркоров не осуществил полного расчета по полученному кредиту.

Сообщается, что по данному иску уже назначено предварительное судебное заседание, которое пройдет 13 октября. Будут решаться вопросы, связанные с подготовкой к основному слушанию по существу спора.

Пресс-секретарь певца Екатерина Успенская заявила, что компания АО «Социум трейд» подала иск к народному артисту России из-за недоразумения. По ее словам, юристы знаменитости занимаются решением этого вопроса.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Ранее закрылась компания Киркорова ООО «Филипп Киркоров корпорейшн». Через нее поклонницы артиста пытались взыскать средства за отмененные концерты. Певец проиграл судебные процессы жительницам Ростова-на-Дону и Краснодара, которые не смогли попасть на его выступления в 2020 году в период пандемии, а также в 2022 году. Теперь Киркорова разыскивает ФССП из-за долгов на сумму порядка 70 тысяч рублей, которые, по данным на август 2025 года, он не погасил.

