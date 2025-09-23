Обрушился с критикой на РФ: все заявления Трампа после встречи с Зеленским

Президент США Дональд Трамп после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским выступил с резкой критикой России, публично признал ее военную мощь и заявил, что боевые действия продлятся «еще очень долго». Главные заявления главы Белого дома — в материале NEWS.ru.

Что известно о встрече Трампа и Зеленского

Встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским прошла на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и продолжалась около часа.

Зеленский прибыл на переговоры с Трампом в полностью черном костюме, отказавшись от галстука. Этот выбор был аналогичен тому, который он сделал для своего августовского визита в Белый дом. Тогда он получил одобрение со стороны президента США.

Перед встречей с украинским лидером Трамп выступил с трибуны Генассамблеи ООН. Он начал свою речь с критики самого места, предоставившего ему возможность высказаться. По его словам, ООН оказалась неспособной решать глобальные конфликты и не обращалась к нему за помощью в этом вопросе.

Что Трамп сказал о конфликте на Украине

После переговоров с Зеленским Трамп заявил, что действия России на Украине не имеют смысла, и назвал РФ «бумажным тигром».

«Это не отличает Россию. На самом деле это делает ее больше похожей на „бумажного тигра“», — отметил Трамп.

В то же время хозяин Белого дома отметил, что для Украины «настало время действовать», но при любом сценарии он желает Москве и Киеву «всего наилучшего».

«Россия испытывает большие экономические проблемы, и сейчас самое время для Украины действовать. В любом случае я желаю обеим странам всего наилучшего», — подчеркнул Трамп.

В то же время политик высказал мнение о том, что при поддержке Евросоюза Украина «сможет вернуть всю изначальную территорию».

«Я думаю, что Украина при поддержке Европы сможет вернуть всю изначальную территорию. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и в особенности НАТО те границы, с которых все началось, могут быть вариантом», — написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

«Украина могла бы вернуть свою территорию в изначальном варианте и, кто знает, возможно, пошла бы еще дальше», — добавил он.

Что Трамп сказал о поставках оружия и Путине

По словам Трампа, США продолжат поставлять оружие НАТО, а Альянс может распоряжаться им так, как ему заблагорассудится.

«Мы будем продолжать поставлять оружие НАТО, и НАТО может делать с ним всё, что захочет. Удачи всем!» — говорится в сообщении Трампа в соцсети.

Также в ходе встречи американский лидер затронул тему якобы вторгающихся в воздушное пространство НАТО российских самолетов.

Глава Белого дома заявил, что согласен с тем, что их надо сбивать в случае проникания. При этом он воздержался от заявления о том, что США присоединятся к партнерам по Альянсу и помогут уничтожать авиационную технику.

Говоря о российском лидере Владимире Путине, Трамп заявил, что хорошие личные отношения с главой РФ, вопреки ожиданиям, не оказали никакого влияния на ход урегулирования украинского конфликта.

«Самое большое разочарование… ситуация с Россией и Украиной. Я думал, что это будет урегулировать проще всего из-за моих отношений с Путиным, но, к сожалению, эти отношения ничего не значили», — сказал Трамп.

