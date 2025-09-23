Трамп обрисовал перспективы Украины при поддержке Евросоюза

При финансовой поддержке Евросоюза и в особенности НАТО Украина сможет вернуть территории, с которых «все началось», написал президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social. Но на это потребуется время и терпение, добавил он.

Украина могла бы вернуть свою территорию в изначальном варианте и, кто знает, возможно, пошла бы еще дальше, — допустил республиканец.

Ранее сообщалось, что Трамп в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях 80-й Генеральной Ассамблеи ООН ответил на вопрос журналистов, должны ли страны НАТО сбивать российскую авиацию в случае нарушения их воздушного пространства. По его мнению, они имеют полное право это делать. Однако на вопрос о том, будет ли Вашингтон оказывать странам НАТО в этом содействие, республиканец уклонился от прямого ответа. Трамп заявил, что «все зависит от обстоятельств».

До этого стало известно, что американский лидер во время выступления в ООН упомянул Россию 10 раз. Президента РФ Владимира Путина — один раз. Глава Белого дома говорил о конфликте на Украине и призывал европейских партнеров присоединиться к санкциям США против России.