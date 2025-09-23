Выбираю Россию: почему экс-помощница Байдена получила гражданство РФ

Тара Рид, бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена, попросившая убежища в России, указом президента Владимира Путина получила российское гражданство. Почему жители стран Запада хотят уехать в РФ — в материале NEWS.ru.

Как экс-помощница Байдена Тара Рид стала персоной нон грата в США

Бывшая помощница Джо Байдена Тара Рид, сменившая после разрыва с мужем в конце 1990-х имя на Александра Маккейб, получила российское гражданство.

Рид родилась 26 февраля 1964 года в Монтерее, штат Калифорния. Она мечтала о карьере в шоу-бизнесе, но в итоге поступила на отделение политологии в колледже Пасадены. В 1992 году Рид заняла в Конгрессе США должность помощника по персоналу сенатора от штата Делавер Джо Байдена. В 1993-м она уволилась.

В 2010-м Рид вела активную общественно-политическую деятельность. Она была соведущей радиошоу Soul Vibes, участвовала в качестве эксперта в судебных разбирательствах по вопросам домашнего насилия, а также преподавала в колледже Хартнелл.

В тот период общественница опубликовала серию автобиографических эссе и политических статей, в которых положительно отзывалась о России.

Тара Рид во время интервью в Невада-Сити Фото: Donald Thompson/ТАСС

В 2019 году, во время президентской кампании Байдена, Рид обвинила его в сексуальных домогательствах. По ее словам, это стало причиной ее поспешного ухода с должности в девяностые. При этом Байден в годы сенаторства активно выступал за права женщин.

По словам Рид, это не мешало ему ненадлежащим образом касаться ее. Кроме того, в тот период Байдена обвиняли в неподобающих прикосновениях и поцелуях в отношении других сотрудниц.

После этого заявления Рид и ее семья стали подвергаться систематическому давлению и травле с угрозами.

Почему американка Тара Рид выбрала Россию

В 2023 году Рид покинула США, переехала в Россию и получила вид на жительство.

«Помню, когда я через все это проходила, надо мной и над моей семьей нависала опасность, исходившая со стороны американских властей и режима Байдена. <...> Конгрессмен Мэтт Гетц тогда сказал мне, что будет безопаснее остаться в России. Тогда [член комитета Госдумы по международным делам] Мария Бутина и [главный редактор RT] Маргарита Симоньян помогли мне и показали путь к убежищу», — рассказала она.

По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ, политолога Геворга Мирзаяна, у Рид была веская причина приехать в Россию.

«Сложилась ситуация, когда человек, опасающийся политического преследования в США, приехал в ту страну, из которой его не выдадут в Штаты ни при каких обстоятельствах», — пояснил он NEWS.ru.

Ранее гражданство РФ получили голливудский актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал, экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, а также бывший наемник ВСУ Джон Макинтайр, который стал российским агентом и бежал с пакетом секретных документов.

Почему американцы считают, что в России безопаснее и больше свободы

Рид заявила после переезда в Россию в 2023 году, что стала жить лучше, чем в США.

Тара Рид во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» в Москве Фото: Нина Зотина/РИА Новости

«У меня больше свободы слова, свободы вообще… Только сойдя с самолета в Москве, я почувствовала себя в безопасности», — отметила она.

По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, этот уникальный прецедент показывает раскол американского общества и дисфункцию политической системы США.

«Многие оказываются в такой ситуации, как Тара Рид. То, что она получила гражданство в России, это позитивный момент. Никто не спорит с тем, что у нее сейчас гораздо больше свободы и безопасности в России, чем в любой другой стране мира, включая в первую очередь Соединенные Штаты Америки», — подчеркнул эксперт в беседе с NEWS.ru.

Согласно открытым данным, по состоянию на июнь 2025 года подавляющее большинство граждан стран Запада, которые захотели получить вид на жительство в РФ, — это выходцы из США и Евросоюза.

По словам Дудакова, то, что американцы стремятся переехать в РФ и получить гражданство нашей страны, может быть вызвано целым спектром причин.

«У них может быть самая разная мотивация. Многие переезжают в Россию, потому что им нравятся наши традиционные ценности и они устали от пропаганды „радужной повестки“ (движение ЛГБТ признано экстремистским на территории РФ. — NEWS.ru) и всего остального, что продолжает доминировать, может быть, не на официальном государственном уровне в США после прихода к власти Дональда Трампа, но на уровне демократических штатов», — пояснил он.

