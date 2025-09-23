«Интервидение-2025»
23 сентября 2025 в 05:38

«Огромная честь»: американка сделала заявление после получения паспорта РФ

Бежавшая из США экс-помощница Байдена Рид призналась, что влюбилась в Россию

Тара Рид Тара Рид Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бывшая помощница американского лидера Джо Байдена, на родине обвинявшая его в сексуальных домогательствах, Тара Рид в интервью телеканалу RT заявила, что для нее стало огромной честью получение российского гражданства. Женщина призналась, что изначально переезд был вынужденной мерой, но потом она прониклась любовью к стране.

По словам женщины, она и ее семья подвергались давлению со стороны властей США. В трудной ситуации ей оказали поддержку конгрессмен Мэтт Гетц, а также Мария Бутина и Маргарита Симоньян, которые помогли ей найти убежище. Также Рид пообещала активно заняться изучением русского языка.

Я так влюбилась, что теперь хочу остаться. Поэтому я подала заявление на получение российского гражданства <…> Быть гражданкой России для меня — огромная честь, — подчеркнула Рид.

Ранее дочь актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли заявила, что планирует обратиться за российским гражданством. По ее словам, она испытывает опасения относительно текущих европейских лидеров. Ривелли отметила, что имеет русские корни — ее прабабушка и прадедушка были уроженцами Санкт-Петербурга, а позднее семья переехала в Эстонию, где родилась мать Мути.

гражданство
США
Россия
Тара Рид
