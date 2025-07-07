«Курское дело», авиаколлапс? Почему уволили Старовойта, причины его смерти

Президент России Владимир Путин 7 июля своим указом снял с должности министра транспорта Романа Старовойта. Исполняющим обязанности главы ведомства назначили его бывшего заместителя Андрея Никитина. А спустя несколько часов Следственный комитет РФ сообщил о предполагаемом самоубийстве Старовойта, которого нашли мертвым в собственном автомобиле. Какими могли быть причины отставки чиновника, ранее занимавшего пост главы Курской области, — в материале NEWS.ru.

Что известно об отставке Старовойта

Указ об освобождении Старовойта от должности главы Минтранса был опубликован в понедельник утром. Причины в нем не сообщались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что увольнение не связано с утратой доверия к чиновнику. «Как вы видели, такой формулировки [в указе] использовано не было», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Старовойт стал министром транспорта в мае 2024 года. До своего назначения он с 2018-го возглавлял Курскую область, а перед этим на протяжении шести лет был главой Росавтодора.

Спустя несколько часов после публикации указа об отставке Следком РФ сообщил, что Старовойт был найден мертвым в личном автомобиле в Одинцовском городском округе. Следственные органы ведут расследование случившегося и рассматривают в качестве основной версии гибели самоубийство.

Владимир Путин и Роман Старовойт в 2018 году Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Почему отправили в отставку Старовойта

Источники в правоохранительных органах выдвигают версию, что экс-министра подозревали в причастности к мошенничеству и растратам в период работы на посту главы Курской области. По неподтвержденным данным, показания против Старовойта дал Алексей Смирнов — его бывший первый заместитель, который после перехода начальника в правительство занял на время губернаторское кресло. Утверждается, что Старовойту грозило лишение свободы сроком до 20 лет.

При этом об отставке Старовойта было объявлено на фоне масштабного авиаколлапса, который произошел в России в минувшие выходные. Из-за угроз атак БПЛА оказались парализованы аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга и городов Поволжья.

Политолог Константин Калачев в беседе с NEWS.ru усомнился, что ситуация с аэропортами могла привести к отставке чиновника — защита этих объектов от украинских дронов не входила в его компетенцию. При этом аналитик не исключает, что у правоохранителей действительно были вопросы к работе Старовойта в Курской области.

«К Старовойту могли возникнуть претензии по предыдущей работе. В Курскую область заходили ВСУ, она была не готова с точки зрения оборонительных сооружений. Видимо, можно предположить факты коррупции — деньги на строительство фортификаций выделялись, и на бумаге эти сооружения точно существовали <…>. Но если эти претензии были так серьезны, то как он стал министром? На мой взгляд, здесь какая-то странная история, стоит выдержать паузу», — сказал эксперт.

Политолог Алексей Макаркин напомнил, что по подозрению в хищениях в Курской области был арестован целый ряд чиновников. При этом транспортный коллапс 5–6 июля мог стать последней каплей, которая ускорила отставку Старовойта, допустил собеседник NEWS.ru.

Губернатор Курской области Роман Старовойт (справа) осматривает строящиеся оборонительные сооружения засечной черты на границе с Украиной в Курской области Фото: РИА Новости

«Есть такое слово „триггер“ — когда уже все готово, но остается вопрос времени. Коллапс с аэропортами мог ускорить принятие решения. Но все же я думаю, что причины отставки стоит искать в Курской области. Увольнение и так произошло бы в ближайшем будущем», — подчеркнул он.

Правоохранители не комментировали сообщения о предполагаемых обвинениях в отношении Старовойта. Однако обитатели деревни, рядом с которой жил экс-министр, рассказали NEWS.ru о недоступности и закрытости коттеджного поселка, где находился его дом. «Там [комплекс и коттеджи], а мы — деревня. Извините, такие дома не построишь на свою пенсию», — отметила одна из соседок.

Что известно о новом главе Минтранса РФ

Вскоре после отставки Старовойта было объявлено, что исполняющим обязанности министра назначен его заместитель и экс-губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Путин провел с ним личную встречу, на которой отметил, что в правительстве высоко оценивают личные качества чиновника и его умение добиваться результатов в короткие сроки.

«Намерен внести вашу кандидатуру в Госдуму, и в случае если депутаты поддержат, то я, в свою очередь, подпишу указ окончательно о назначении вас руководителем этого важнейшего в системе исполнительных органов власти министерства», — сказал Путин.

По словам Калачева, перед Никитиным сейчас стоит архиважная задача повышения эффективности работы Минтранса. В ее выполнении может помочь опыт работы политика в Агентстве стратегических инициатив: от нового главы министерства будут ждать креативных решений, технократического подхода и развития процесса цифровизации.

Роман Старовойт Фото: Екатерина Кузьмина/РБК/News.ru

«Никитину это должно быть по силам — это соответствует его бэкграунду. Но есть объективно решаемые и нерешаемые вопросы. Как, например, решить проблему безопасности морских портов и перевозок силами Минтранса, когда это сугубо военная проблема? А проблема с заменой парка самолетов для внутреннего рынка — на стыке интересов не одного министерства. Здесь очень серьезные задачи, и Министерство транспорта — это объективно расстрельная должность», — подчеркнул политолог.

Макаркин предположил, что Никитин был назначен заместителем Старовойта, чтобы в случае его отставки «без раскачки» возглавить министерство. При этом политолог сомневается, что чиновник принципиально изменит работу Минтранса.

«Понятно, что с дронами Минтранс никак справляться не может. Но должны быть механизмы работы с пассажирами, чтобы минимизировать негативные последствия массовых задержек рейсов. Возможно, здесь и будут какие-то изменения — не исключаю, что будут прописаны дополнительные меры, которые позволят принимать решения на местах без дополнительных согласований в короткое время. Но каких-то принципиально больших изменений я не ожидаю», — резюмировал эксперт.

Директор Федерального дорожного агентства Росавтодор Роман Старовойт, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и афганский военный и политический деятель, генерал Абдул-Рашид Дустум (слева направо в первом ряду) на церемонии открытия музыкальных фонтанов «Грозненское море» на Чернореченском водохра Фото: Саид Царнаев/РИА Новости 18 марта 2016 года. Президент России Владимир Путин (в центре), заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак (слева) и руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Роман Старовойт во время облета транспортного перехода через Керченский пролив. Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Роман Старовойт (справа) участвует в легкоатлетическом забеге по трассе Гран-при России «Формулы-1» в Сочи. Фото: Нина Зотина/РИА Новости Губернатор Курской области Роман Старовойт (справа) осматривает строящиеся оборонительные сооружения засечной черты на границе с Украиной в Курской области. Фото: РИА Новости Международная выставка-форум «Россия» Фото: РИА Новости/ Фотохост-агентство РИА Новости 3 сентября 2024 года. Министр транспорта РФ Роман Старовойт (второй слева) и губернатор Забайкальского края Александр Осипов (третий слева) перед началом церемонии официальной встречи президента РФ Владимира Путина и президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе. Фото: Софья Сандурская/РИА Новости Министр транспорта РФ Роман Старовойт принимает участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт во время ввода в эксплуатацию новой автомобильной развязки «Аэропорт» Фото: Нечаев Олег/ИТАР ТАСС Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт в Курской Коренной Рождество-Богородичной мужской пустыни Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Александр Астафьев/POOL/ТАСС Фото: Министр транспорта РФ Евгений Дитрих, вице-премьер РФ Максим Акимов, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, губернатор Свердловской области Евгений Куйв Губернатор Курской области Роман Старовойт выступает перед началом спектакля «Салют Победы» на арене Курского государственного цирка. Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

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