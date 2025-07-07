«Курское дело», авиаколлапс? Почему уволили Старовойта, причины его смерти

Президент России Владимир Путин 7 июля своим указом снял с должности министра транспорта Романа Старовойта. Исполняющим обязанности главы ведомства назначили его бывшего заместителя Андрея Никитина. А спустя несколько часов Следственный комитет РФ сообщил о предполагаемом самоубийстве Старовойта, которого нашли мертвым в собственном автомобиле. Какими могли быть причины отставки чиновника, ранее занимавшего пост главы Курской области, — в материале NEWS.ru.
Что известно об отставке Старовойта
Указ об освобождении Старовойта от должности главы Минтранса был опубликован в понедельник утром. Причины в нем не сообщались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что увольнение не связано с утратой доверия к чиновнику. «Как вы видели, такой формулировки [в указе] использовано не было», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
Старовойт стал министром транспорта в мае 2024 года. До своего назначения он с 2018-го возглавлял Курскую область, а перед этим на протяжении шести лет был главой Росавтодора.
Спустя несколько часов после публикации указа об отставке Следком РФ сообщил, что Старовойт был найден мертвым в личном автомобиле в Одинцовском городском округе. Следственные органы ведут расследование случившегося и рассматривают в качестве основной версии гибели самоубийство.
Почему отправили в отставку Старовойта
Источники в правоохранительных органах выдвигают версию, что экс-министра подозревали в причастности к мошенничеству и растратам в период работы на посту главы Курской области. По неподтвержденным данным, показания против Старовойта дал Алексей Смирнов — его бывший первый заместитель, который после перехода начальника в правительство занял на время губернаторское кресло. Утверждается, что Старовойту грозило лишение свободы сроком до 20 лет.
При этом об отставке Старовойта было объявлено на фоне масштабного авиаколлапса, который произошел в России в минувшие выходные. Из-за угроз атак БПЛА оказались парализованы аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга и городов Поволжья.
Политолог Константин Калачев в беседе с NEWS.ru усомнился, что ситуация с аэропортами могла привести к отставке чиновника — защита этих объектов от украинских дронов не входила в его компетенцию. При этом аналитик не исключает, что у правоохранителей действительно были вопросы к работе Старовойта в Курской области.
«К Старовойту могли возникнуть претензии по предыдущей работе. В Курскую область заходили ВСУ, она была не готова с точки зрения оборонительных сооружений. Видимо, можно предположить факты коррупции — деньги на строительство фортификаций выделялись, и на бумаге эти сооружения точно существовали <…>. Но если эти претензии были так серьезны, то как он стал министром? На мой взгляд, здесь какая-то странная история, стоит выдержать паузу», — сказал эксперт.
Политолог Алексей Макаркин напомнил, что по подозрению в хищениях в Курской области был арестован целый ряд чиновников. При этом транспортный коллапс 5–6 июля мог стать последней каплей, которая ускорила отставку Старовойта, допустил собеседник NEWS.ru.
«Есть такое слово „триггер“ — когда уже все готово, но остается вопрос времени. Коллапс с аэропортами мог ускорить принятие решения. Но все же я думаю, что причины отставки стоит искать в Курской области. Увольнение и так произошло бы в ближайшем будущем», — подчеркнул он.
Правоохранители не комментировали сообщения о предполагаемых обвинениях в отношении Старовойта. Однако обитатели деревни, рядом с которой жил экс-министр, рассказали NEWS.ru о недоступности и закрытости коттеджного поселка, где находился его дом. «Там [комплекс и коттеджи], а мы — деревня. Извините, такие дома не построишь на свою пенсию», — отметила одна из соседок.
Что известно о новом главе Минтранса РФ
Вскоре после отставки Старовойта было объявлено, что исполняющим обязанности министра назначен его заместитель и экс-губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Путин провел с ним личную встречу, на которой отметил, что в правительстве высоко оценивают личные качества чиновника и его умение добиваться результатов в короткие сроки.
«Намерен внести вашу кандидатуру в Госдуму, и в случае если депутаты поддержат, то я, в свою очередь, подпишу указ окончательно о назначении вас руководителем этого важнейшего в системе исполнительных органов власти министерства», — сказал Путин.
По словам Калачева, перед Никитиным сейчас стоит архиважная задача повышения эффективности работы Минтранса. В ее выполнении может помочь опыт работы политика в Агентстве стратегических инициатив: от нового главы министерства будут ждать креативных решений, технократического подхода и развития процесса цифровизации.
«Никитину это должно быть по силам — это соответствует его бэкграунду. Но есть объективно решаемые и нерешаемые вопросы. Как, например, решить проблему безопасности морских портов и перевозок силами Минтранса, когда это сугубо военная проблема? А проблема с заменой парка самолетов для внутреннего рынка — на стыке интересов не одного министерства. Здесь очень серьезные задачи, и Министерство транспорта — это объективно расстрельная должность», — подчеркнул политолог.
Макаркин предположил, что Никитин был назначен заместителем Старовойта, чтобы в случае его отставки «без раскачки» возглавить министерство. При этом политолог сомневается, что чиновник принципиально изменит работу Минтранса.
«Понятно, что с дронами Минтранс никак справляться не может. Но должны быть механизмы работы с пассажирами, чтобы минимизировать негативные последствия массовых задержек рейсов. Возможно, здесь и будут какие-то изменения — не исключаю, что будут прописаны дополнительные меры, которые позволят принимать решения на местах без дополнительных согласований в короткое время. Но каких-то принципиально больших изменений я не ожидаю», — резюмировал эксперт.
Читайте также:
«Работает даже ночью»: как Хинштейн наводит порядок в Курской области
Одни отдыхают, другие на СВО: кто из чиновников посещал курорты за рубежом
Украл деньги на оборону Курщины от ВСУ? В чем вина экс-губернатора Смирнова