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07 июля 2025 в 18:30

«Такие дома не строят на пенсию»: соседка рассказала о жилище Старовойта

Соседка рассказала о дорогих домах рядом с жильем Старовойта

Роман Старовойт Роман Старовойт Фото: Чингаев Ярослав /Агентство «Москва»

Жители деревни, рядом с которой жил бывший министр транспорта Роман Старовойт, рассказали о недоступности и закрытости коттеджного комплекса политика, передает корреспондент NEWS.ru. По словам местной жительницы, попасть туда невозможно, а сами дома не на «пенсионные» деньги построены.

Там [комплекс и коттеджи], а мы — деревня. Извините, такие дома не построишь на свою пенсию, — рассказала соседка.

По мнению женщины, деревенские жители не общаются с владельцами участков в коттеджном поселке: территория закрыта, вход строго ограничен. При этом жилье отличается от обычных сельских домов. Собеседница подчеркнула, что формально Старовойт числился среди соседей, но лично его никто не знал.

Ранее стало известно, что Старовойт покончил с собой — его тело обнаружили в Одинцово. По данным Telegram-канала «112», перед этим бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, арестованный по делу о хищениях при строительстве укреплений, дал против министра показания.

До этого Baza сообщала, что накануне суицида Старовойт посетил соревнования дочери и попрощался с ней. После этого он перестал выходить на связь.

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