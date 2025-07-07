Стало известно, как Старовойт провел последние дни перед самоубийством

Telegram-канал Baza сообщил, что покончивший с собой после отставки экс-глава Минтранса РФ Роман Старовойт 5 июля посетил соревнования дочери и обнял ее на прощание. По данным канала, после этого на связь с родными он не выходил.

Baza уточнила, что бывший министр мог совершить суицид в ночь на 6 июля. Канал отмечает, что его тело нашли в личном автомобиле Tesla.

Старовойт покончил с собой в подмосковном Одинцово. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подтвердил смерть экс-министра и уточнил, что это «произошло достаточно давно». Сегодня, 7 июля, Старовойта отправили в отставку. Он занимал должность министра транспорта с 14 мая 2024 года, а до этого возглавлял Курскую область на протяжении шести лет.

Telegram-канал SHOT также сообщил, что Старовойту могло грозить до 20 лет колонии по уголовному делу о мошенничестве и растратах. По данным канала, давший против него показания бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что действовал по его указанию. Экс-глава региона арестован по обвинению в хищении средств при возведении фортификационных сооружений в приграничных районах.