Без политики и мужчин в платьях: 5 отличий «Интервидения» от Евровидения

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что музыкальный конкурс «Интервидение» отличается от Евровидения отказом от навязывания нетрадиционных ценностей. Оба крупных мероприятия существуют много лет. Чем российский конкурс отличается от европейского — в материале NEWS.ru.

Ценности

В рамках пресс-конференции в Доме приемов МИД, посвященной конкурсу «Интервидение», гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что российский международный конкурс, в отличие от Евровидения, не навязывает нетрадиционные ценности и это, пожалуй, самый важный аспект.

«Мы видели, что Евровидение стало в последнее время во многом инструментом навязывания нетрадиционных ценностей. „Интервидение“ не ставит целью навязывание, наша задача — показать музыкальное творчество всех стран-участников во всем многообразии», — сказал Эрнст.

На Евровидении часто присутствовали лица нетрадиционной сексуальной ориентации и пропагандировались ЛГБТ-ценности (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). В 2014 году этот тренд, кажется, достиг своего апофеоза, когда победителем Евровидения стала бородатая женщина Кончита Вурст (сценический персонаж австрийского музыканта Тома Нойвирта. — NEWS.ru).

В 2024 году на Евровидении впервые победила небинарная личность (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) — певец Nemo (Немо Меттлер) из Швейцарии с песней «Код» (The Code). Во время исполнения песни он вышел на сцену в юбке.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции подчеркнул, что самое важное на «Интервидении» — общечеловеческие ценности. «Это равноправный диалог, уважение к национальным традициям и культурной идентичности каждой страны. И эти главные ценности, безусловно, находят живой отклик в сердцах людей по всему миру, а не только среди граждан тех стран, чьи представители будут участвовать в конкурсе», — отметил он.

Политизированность

Конкурс «Евровидение» изначально был политизированным. Он создавался в 1956 году, чтобы объединить после Второй мировой войны страны Европы. Это делалось в том числе для того, чтобы противостоять социалистическим странам во главе с СССР.

В 1991 году противоборство капиталистического и социалистического лагеря, известное как холодная война, закончилось, но политические мотивы стран и исполнителей, их представляющих, только усилились. Например, отказ от участия в Евровидении стал политическим ходом. В 1969 году Австрия отказалась отправлять своего певца в Мадрид, потому что «осуждает диктатуру Франко» (испанский военный и государственный деятель, диктатор Испании с 1939 по 1975 год. — NEWS.ru).

В 1978-м по политическим причинам СМИ Иордании проигнорировали выступление и победу израильтянина Изхара Коэна, об этом на местном ТВ не было сказано ни слова, хотя поздравления бельгийцев со вторым местом прозвучали.

Артисты также часто использовали Евровидение как платформу для высказывания своих политических взглядов. В 2007 году певец Андрей Данилко (сценический псевдоним — Верка Сердючка) исполнил песню Dancing Lasha Tumbai, в которой зрители отчетливо услышали «Раша, гудбай». Данилко оправдался, но осадок остался, впоследствии артист не раз доказал свои антироссийские взгляды.

Россия пригласила к участию в «Интервидении» все страны, не делая различий в зависимости от международных отношений.

«Нас критикуют. Дескать, «Евровидение» вам не нравится, потому что вас туда не пускают. Поэтому вы придумали «Интервидение». Год назад говорили, что, мол, Россию не допустили на Олимпиаду, поэтому вы придумали «Игры будущего» и «Игры БРИКС». Пусть люди, у которых так «повернуты мозги», делают выводы для себя. На Всемирном фестивале молодежи и «Играх будущего» я наблюдал, что участники получают удовольствие от того, что с гордостью несут свои традиции и культуру на международные площадки, прекрасно понимая, что на этих площадках, связанных с инициативами России, нет никакой дискриминации, навязывания новых современных «прочтений» «Тайной вечери», как мы это видели на открытии Олимпиады в Париже. Это само по себе оказывает на них позитивное воздействие. Если это так, то мы только рады, если помогаем раскрываться лучшим естественным человеческим чувствам, заложенным Богом и родителями», — заявил глава МИД Лавров.

В конкурсе выступят исполнители из более 20 стран мира, включая США, Китай, Индию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Сербию, Кубу, Колумбию, Венесуэлу, Вьетнам и другие.

На пресс-конференции сотрудник британского СМИ задал Сергею Лаврову провокационный вопрос: означает ли участие главы МИД и членов российского правительства в пресс-конференции, что конкурс политизирован. Глава МИД отбил его шуткой. «Мы не оспариваем право зрителей Евровидения голосовать за мужчину с бородой в женском платье и, наверное, с какими-то модификациями организма», — подчеркнул Лавров.

Язык исполнения

По правилам Евровидения с 1999 года песни необязательно исполнять на английском языке, и все же большинство артистов предпочитают этот вариант, потому что сложилась тенденция: как правило, побеждает тот, кто поет на языке жителей Великобритании. Даже «Бурановские бабушки», пенсионерки из удмуртской провинции, пели Party for Everybody на английском.

Место проведения

«Интервидение» ранее всегда проводилось в Польше, Евровидение каждый год меняло страну-хозяйку. Шанс провести конкурс доставался государству, чьи представители занимали первое место в состязании. Возрожденное «Интервидение» проходит в столице России, в Москве.

Система оценки участников

На Евровидении победителя определяют по итогам решения жюри и голосования телезрителей. При подсчете используется 12-балльная шкала оценок. На «Интервидении-2025» победителя будут определять члены профессионального жюри, зрительского голосования не предусмотрено. Оргкомитет конкурса отказался от голосования из-за трудностей, связанных с большой разницей во времени между странами. Например, в Китае будет глубокая ночь.

