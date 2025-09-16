Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 18:35

Политик позвонил в ФСБ из-за песни Верки Сердючки на выборах в селе

В Забайкалье экс-глава села Давыдов обратился в ФСБ из-за песни Верки Сердючки

Бывший глава села Красный Чикой в Забайкалье Александр Давыдов обратился в ФСБ из-за песни Верки Сердючки (Андрей Данилко), информирует Telegram-канал «Осторожно, новости». По данным источника, он услышал ее на выборах.

64-летний Давыдов сообщил, что на избирательном участке 14 сентября заиграла песня Верки Сердючки. По его мнению, это мог кто-то подстроить, чтобы «пришел человек и устроил разгром». Давыдов полагает, что симпатизирующий Украине или нанятое ее спецслужбами лицо «подсунуло» соответствующий файл в плейлист.

Политик подчеркнул, что местные жители обратились к нему с возмущением. Песню также могли включить для создания напряженности и срыва выборов, допустил Давыдов.

Чиновник участвовал в выборах депутатов в совет первого созыва Красночикойского округа. Однако ему не хватило голосов для победы. Красный Чикой расположен в 250 километрах от Улан-Удэ. В селе проживают около 6 тыс. человек.

Ранее суд на Украине оштрафовал директора заведения в Киеве на 425 гривен (около 795 рублей) за исполнение песни Сердючкой. Артист спел композиции на русском языке на одном из концертов.

