От 20 млн. Сколько потеряет Монеточка после запрета на въезд в три страны

Певице Монеточке (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов) запретили въезд в Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и Сербию из-за антироссийских высказываний. Это страны, в которых уехавшие из РФ артисты чаще всего зарабатывают на своих выступлениях. Кто еще из звезд с антироссийской позицией попал в похожую ситуацию, сколько денег они потеряли — в материале NEWS.ru.

Чем известна певица Монеточка

Певица Монеточка больше не сможет выступать в Турции, Сербии и ОАЭ. Как пишут Telegram-каналы, теперь география гастролей Лизы Гырдымовой сократилась до шенгенской зоны.

Монеточка стала популярной в 2016 году, когда еще училась в школе в Екатеринбурге. Тогда она опубликовала в соцсети первый музыкальный альбом «Психоделический клауд-рэп». Спустя два года Елизавета представила второй альбом «Раскраски для взрослых», который сделал из нее звезду. Самой известной его композицией стала песня «Каждый раз». В 2018-м Монеточка отправилась в гастрольный тур по России.

В 2022 году Монеточка в совместном заявлении с Noize MC (Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) высказалась против проведения специальной военной операции на Украине. В том же 2022 году певица вместе с мужем музыкантом и продюсером Виктором Емеленым перебралась в Литву. Сейчас пара воспитывает двух детей.

В 2023 году артистка была внесена Министерством юстиции России в список физических лиц-иноагентов, но она отказалась маркировать свои сообщения в соцсетях. 6 сентября 2024 года в отношении певицы было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах), 18 октября 2024 года она была объявлена в розыск.

Осенью 2025 года у Монеточки запланирован гастрольный тур по Европе. Она намеревается дать концерты в Праге, Лимасоле, Лондоне, Амстердаме, Париже и других крупных европейских городах. В первой половине следующего года Монеточка планирует выступить в США, Канаде, Японии, Корее и Австралии. Билет на ближайшее выступление в концертном зале Zante в Лимасоле можно купить от 60 до 130 евро.

Что требует артистка в райдере

Несмотря на введенные в отношении ее санкции, певица Монеточка не снизила своих требований. По сообщению Telegram-канала Mash, артистка добавила в райдер мужа и двух детей, с которыми ездит на гастроли. Певица требует обеспечить себе и своей семье бизнес-класс и охрану: один охранник у гримерки, два по бокам сцены, еще один на площадке и отдельная группа сопровождения семьи.

В продуктовый райдер артистка включила куриный бульон, салат «Цезарь», нарезки, 28 бутылок алкогольных напитков. Монеточка также требует велошорты, а для мужа носки и футболки. После концерта организаторы обязаны накормить певицу и ее команду пиццей или роллами.

Монеточка требует за одно выступление гонорар порядка €40 тыс. (3,9 млн рублей) и суточные для всех членов команды в размере €70 (почти 7000 рублей).

Сколько потеряет Монеточка после запрета

ОАЭ, Турция и Сербия, куда запретили въезд артистке, являются безвизовыми странами, где проживает и отдыхает большое количество россиян и русскоговорящих. Многие артисты-иноагенты зарабатывают на концертах в Эмиратах и Турции, где богатая публика. С 2022 года Дубай стал чуть ли не главной концертной площадкой уехавших жить за границу звезд из РФ, турецкие отели охотно проводят у себя выступления российских и мировых артистов для привлечения клиентов.

Продюсер Сергей Дворцов уверен, что Монеточка заметит на своем бюджете последствия запрета. «Это большой удар по ее карману, по ее концертам. Чем больше выступлений у артиста, тем выше заработок. За один концерт она зарабатывает 4 млн рублей, значит, после запрета на въезд в ОАЭ, Турцию, Сербию она может потерять порядка 20–30 млн рублей», — отметил Дворцов.

Адвокат Александр Бенхин заявил, что против сбежавшей из России Монеточки могут возбудить новое уголовное дело за содействие террористической деятельности, а также внести ее в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. По его словам, для этого необходимо доказать факт финансирования артисткой ВСУ.

«Если будет доказано, что Монеточка жертвовала деньги на поддержку Украины, на закупку вооружения, которым, по сути, убивали наших солдат, тогда против нее могут возбудить новое уголовное дело за содействие террористической деятельности. Следовательно, ей присвоят новый статус — террориста и экстремиста. Ее могут заочно и осудить, пока она не в России. В случае если она будет выдана РФ, то заочное судебное решение превратится в реальный срок», — пояснил Бенхин.

Кому еще из артистов запретили въезд в ОАЭ

После того как Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) дал интервью Ксении Собчак в Дубае, власти страны внесли его в черный список и попросили покинуть Эмираты. Это было связано не только с его антироссийскими высказываниями, но и неуплаченными налогами и отсутствием лицензии на выступления. Въезд в ОАЭ ему закрыт.

Украинский певец Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, тоже не может въезжать в Дубай. На корпоративе в 2022 году исполнитель сделал ряд антироссийских высказываний, в которых местные надзорные органы выявили признаки разжигания межнационального конфликта.

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) тоже считается персоной нон-грата в ОАЭ. Он не попал пока в черный список и может въезжать в страну, но в 2023 году он получил штраф в 100 тысяч дирхамов (2,4 млн рублей) за политические высказывания на концерте. С тех пор Галкин больше не выступал в Эмиратах, предпочитая не рисковать деньгами.

