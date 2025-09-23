Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 сентября

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 сентября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 23 сентября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 23 сентября

В ночь на 23 сентября силы противовоздушной обороны сбили более 20 беспилотников, летевших на Москву. По данным столичного мэра, с вечера 22 сентября сбито 26 дронов.

При этом о пострадавших и разрушениях власти пока не заявляли.

Однако Telegram-канал Baza сообщил, что обломки беспилотника рухнули в Реутове. По данным авторов, в результате этого произошел сильный взрыв, из-за которого четыре авто получили повреждения.

Кроме того, по информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», о звуках взрывов рассказали жители Одинцово.

В московских аэропортах активировали план «Ковер», что привело к задержкам и отменам рейсов.

Также ночью во вторник губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ПВО уничтожила и перехватила БПЛА в Миллеровском и Каменском районах. Пострадавших и разрушений нет.

«Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Миллеровском и Каменском районах», — написал глава региона в Telegram-канале.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале заявил, что над территорией региона силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены четыре вражеских БПЛА самолетного типа.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал глава области.

Известно, что ночью 23 сентября опасность атаки беспилотников объявляли в Саратовской и Оренбургской областях.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 22 сентября украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на 10 регионов России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 114 дронов.

Над Ростовской областью и Кубанью было сбито наибольшее количество беспилотных аппаратов — по 25. Еще 19 дронов уничтожили над Белгородской областью, 13 — над Астраханской, 10 — над Крымом.

Средства ПВО сбили семь беспилотников над Брянской областью, пять — над Азовским морем, по три — над Ярославской и Волгоградской областями, по одному — над Курской и Воронежской областями. Один дрон уничтожили над акваторией Черного моря.

Украинские военные атаковали курортную зону Крыма с помощью беспилотников, снаряженных фугасными боезарядами, сообщили в Минобороны России. В частности, под огнем противника оказался поселок Форос. В местной школе был полностью разрушен актовый зал, получили повреждения библиотека и санаторий «Форос».

«В результате террористического акта, по предварительной информации, погибли два гражданских лица, 15 человек получили ранения различной степени тяжести», — сообщило военное ведомство РФ.

Telegram-канал «Осторожно, новости» отметил, что под огнем ВСУ также оказался местный отель Luciano Wellness & SPA Foros. Накануне в нем проходил банкет. Беспилотник влетел в террасу гостиницы во время фейерверка.

Читайте также:

Налет дронов на Москву ночью 23 сентября: что известно, последние новости

Украинские морги забиты наемниками, огненный шторм в Харькове: что дальше

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 сентября