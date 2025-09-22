«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 00:03

Губернатор Севастополя высказался после трагедии из-за атаки ВСУ

Развожаев выразил соболезнования семьям погибших при атаке ВСУ на Крым граждан

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинская сторона совершила террористическую атаку, когда устроила налет беспилотников на Крым, заявил глава Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале. Он выразил соболезнования родным и близким погибших во время нападения.

По предварительным данным, обнародованным главой Республики Крым Сергеем Аксеновым, в результате атаки пострадали около 15 человек. Точное число погибших уточняется. Удар пришелся по гражданской инфраструктуре Южного берега Крыма — были повреждены санаторий «Форос» и здание школы в одном из поселков.

Выражаю соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления всем раненым. В этот час мы вместе с Крымом и крымчанами, — написал Развожаев.

В своем обращении глава Севастополя особо подчеркнул, что удар был нанесен по местам, которые должны быть оазисами безопасности и отдыха. По его мнению, подобные атаки направлены на устрашение мирного населения, но не достигнут своей цели.

Развожаев выразил уверенность в единстве крымчан и всех россиян перед лицом угроз. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, оказывается вся необходимая помощь пострадавшим. Расследование обстоятельств инцидента продолжается.

Ранее сообщалось, что налет был зафиксирован около 19:30 по московскому времени. Снаряженные фугасными боезарядами дроны нанесли удар территории, где нет никаких военных объектов.

