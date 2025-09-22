Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 сентября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 22 сентября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 22 сентября

В ночь на 22 сентября в Краснодарском крае произошло возгорание на электроподстанции в станице Стародеревянковской из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. Инцидент произошел в Каневском районе, где фрагменты БПЛА также рухнули на территории частных домовладений, сообщили в оперштабе региона.

По предварительной информации, пострадавших нет. На местах происшествий работают экстренные службы. Пожар на электроподстанции был своевременно локализован.

В Славянском районе фрагменты дронов упали на территории трех частных домов в Славянске-на-Кубани. В результате были повреждены фасады, кровли и оконные стекла. Дополнительно сообщается о возгорании сухой травы в промзоне из-за падения горящих обломков.

Также ночью в понедельник губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе силы ПВО отразили массированную воздушную атаку беспилотников. По его данным, нападению противника подверглись Миллеровский, Чертковский и Шолоховский районы, а также Таганрог.

«Никто из людей не пострадал. В Миллеровском районе в хуторе Красная звезда загорелась сухая трава на 100 квадратных метров. Пожар был оперативно потушен», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ сообщило, что ВСУ совершили террористическую атаку на Крым. Отмечается, что Киев намеренно ударил по гражданской инфраструктуре, где нет никаких военных объектов.

Три человека погибли и 15 получили ранения в результате ударов.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что повреждения получили корпуса санатория «Форос» и здания школы, а также произошло возгорание травы неподалеку от Ялты.

Депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил, что ВСУ устроили охоту на мирное население полуострова, использовав фугасные боеприпасы для удара по гражданским объектам.

Такие боеприпасы, отметил Шеремет, используются для масштабного поражения личного состава, разрушения военных объектов и техники.

«Киевский режим использует данные разрушительные боеприпасы по местам скопления детей и проходящих лечение людей с одной целью — отыграться за свои промахи и поражения на фронте, устроив охоту за мирным населением полуострова», — сказал он в беседе с ТАСС.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Средства ПВО в ночь на 21 сентября уничтожили 19 беспилотников ВСУ в небе над Россией, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке подверглись три региона страны, а также акватория Черного моря.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — подчеркнули в МО.

Так, 12 дронов удалось ликвидировать над территорией Крыма, два — над Брянской областью и один — над Курской, над Черным морем было сбито четыре БПЛА, уточнили в министерстве.

Жительница Шебекино погибла во время прилета БПЛА, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он выразил соболезнования близким и родным женщины. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Снова тяжелые новости. В Шебекино погибла мирная жительница. <…> Сложно подобрать слова утешения тем, кто потерял своих родных. Выражаю искренние соболезнования семье погибшей», — отметил глава региона.

При атаке ВСУ в трех домах выбило окна, посекло крыши и заборы. Кроме того, была повреждена машина.

В результате удара беспилотного летательного аппарата по автозаправочной станции в городе Первомайске Луганской Народной Республики погибли двое мирных жителей, сообщили в ГУ МЧС. Возгорание произошло из-за повреждения наземного резервуара с пропаном. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«В Первомайске в результате атаки беспилотного летательного аппарата загорелся наземный резервуар с пропаном. Огонь удалось быстро локализовать и полностью ликвидировать, не допустив распространения пожара», — сказано в сообщении.

В результате инцидента полностью уничтожены два легковых автомобиля, также пострадало административное здание. Для ликвидации последствий происшествия на месте работали 10 сотрудников МЧС и 2 единицы спецтехники.

