Террористическая атака ВСУ на Крым: жертвы, разрушения, что известно

Министерство обороны России сообщило, что 21 сентября Вооруженные силы Украины совершили террористическую атаку на Крым. Что об этом известно, сколько пострадавших и жертв, какие разрушения фиксируются?

Что об атаке на Крым рассказали в Минобороны

В российском военном ведомстве заявили, что Киев намеренно ударил по гражданской инфраструктуре, где нет никаких военных объектов.

«21 сентября киевским режимом совершена преднамеренная террористическая атака по гражданским объектам на территории Республики Крым. Около 19:30 мск в курортной зоне Республики Крым, где нет никаких военных объектов, Вооруженными силами Украины нанесен террористический удар», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, атака производилась с применением беспилотников, снаряженных фугасными боезарядами.

Два человека погибли и 15 получили ранения в результате атаки.

Какие подробности удара по Крыму еще известны

Telegram-канал WarGonzo сообщил, что массированной атаке подвергся южный берег Крыма. По информации авторов, повреждения получили корпуса санатория «Форос», а также полностью разрушено здание школы.

«Ряд объектов на южном берегу Крыма подверглись массированной атаке вражеских беспилотников. В результате удара повреждены несколько корпусов санатория „Форос“, а также полностью разрушено здание средней школы в одном из близлежащих поселков. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали около 15 человек, есть погибшие. Спасательные службы проводят работы на завалах», — пишет канал.

Также, как сообщает канал, в результате падения обломков одного из сбитых беспилотников в районе Ялты произошло возгорание сухой травы. На месте работают расчеты МЧС для локализации и тушения пожара.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало. При этом глава Крыма Сергей Аксенов подтверждает повреждения корпусов «Фороса» и здания школы, а также возгорание травы неподалеку от Ялты.

«В результате удара вражеских БПЛА повреждения получили несколько объектов на территории санатория „Форос“. Также повреждено здание школы в поселке. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. <…> Также из-за падения обломков сбитого беспилотника произошло возгорание сухой травы в районе города Ялты. На месте работают профильные службы, людям оказывается вся необходимая помощь. Держу ситуацию на личном контроле. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

В ГУ МЧС по региону сообщили, что в актовом зале школы имени Терлецкого в Форосе после удара БПЛА начался пожар. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Сейчас его уже потушили.

