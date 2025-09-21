«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 23:46

Террористическая атака ВСУ на Крым: жертвы, разрушения, что известно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Министерство обороны России сообщило, что 21 сентября Вооруженные силы Украины совершили террористическую атаку на Крым. Что об этом известно, сколько пострадавших и жертв, какие разрушения фиксируются?

Что об атаке на Крым рассказали в Минобороны

В российском военном ведомстве заявили, что Киев намеренно ударил по гражданской инфраструктуре, где нет никаких военных объектов.

«21 сентября киевским режимом совершена преднамеренная террористическая атака по гражданским объектам на территории Республики Крым. Около 19:30 мск в курортной зоне Республики Крым, где нет никаких военных объектов, Вооруженными силами Украины нанесен террористический удар», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, атака производилась с применением беспилотников, снаряженных фугасными боезарядами.

Два человека погибли и 15 получили ранения в результате атаки.

Какие подробности удара по Крыму еще известны

Telegram-канал WarGonzo сообщил, что массированной атаке подвергся южный берег Крыма. По информации авторов, повреждения получили корпуса санатория «Форос», а также полностью разрушено здание школы.

«Ряд объектов на южном берегу Крыма подверглись массированной атаке вражеских беспилотников. В результате удара повреждены несколько корпусов санатория „Форос“, а также полностью разрушено здание средней школы в одном из близлежащих поселков. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали около 15 человек, есть погибшие. Спасательные службы проводят работы на завалах», — пишет канал.

Также, как сообщает канал, в результате падения обломков одного из сбитых беспилотников в районе Ялты произошло возгорание сухой травы. На месте работают расчеты МЧС для локализации и тушения пожара.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало. При этом глава Крыма Сергей Аксенов подтверждает повреждения корпусов «Фороса» и здания школы, а также возгорание травы неподалеку от Ялты.

«В результате удара вражеских БПЛА повреждения получили несколько объектов на территории санатория „Форос“. Также повреждено здание школы в поселке. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. <…> Также из-за падения обломков сбитого беспилотника произошло возгорание сухой травы в районе города Ялты. На месте работают профильные службы, людям оказывается вся необходимая помощь. Держу ситуацию на личном контроле. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

В ГУ МЧС по региону сообщили, что в актовом зале школы имени Терлецкого в Форосе после удара БПЛА начался пожар. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Сейчас его уже потушили.

Читайте также:

Удар по заправке, гибель мирных жителей: как ВСУ атакуют РФ 21 сентября

«Дроны-матки» и разнос авиабазы для F-16: новости СВО к вечеру 21 сентября

У Умерова нашли 4 виллы во Флориде: как чиновники Украины наживаются на СВО

атаки
ВСУ
Россия
Крым
Минобороны РФ
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аэропорт Волгограда временно прекратил работу
Гороскоп на 22 сентября: Близнецов ждет семья, Львам нельзя доверять людям
«Подойдите к зеркалу»: Захарова обратилась к ЕС после агрессии ВСУ в Крыму
Сотни людей не допустили до траурного митинга по Кирку в Аризоне
Помогавший ВСУ россиянин получил «кармический удар» от собственной жены
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 22 сентября 2025 года
В Сети появились критически важные данные для родных пациентов из Фороса
Губернатор Севастополя высказался после трагедии из-за атаки ВСУ
Трамп перечислил имена купивших TikTok миллиардеров
«Наш парень Саддам». Лидер Ирака поверил США и потерял все: как это было
Террористическая атака ВСУ на Крым: жертвы, разрушения, что известно
МО назвало точное число жертв при ударе ВСУ по Крыму
«Был убит Тьмой»: Маск дал таинственный комментарий об убийстве Кирка
Трамп прибыл на церемонию прощания с активистом Кирком
«Страна мечты»: сотрудники ТЦК получают премии за насильно мобилизованных
Раскрыт масштаб разрушений при атаке дронов ВСУ на Крым
Макрон озвучил условие, при котором Франция откроет посольство в Палестине
В США предсказали стремительную деградацию дипломатии при Трампе
Стало известно о состоянии пострадавших при ударе дронов ВСУ на Крым
Силы ПВО отражают атаку дронов на Севастополь
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.