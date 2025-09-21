«Интервидение-2025»
Раскрыт масштаб разрушений при атаке дронов ВСУ на Крым

Крючков: в результате атаки дронов ВСУ частично разрушено здание школы в Форосе

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на школу в поселке Форос разрушен актовый зал и повреждена библиотека, сообщил в Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков. По его информации, также был ранен охранник.

Атакой БПЛА школы Фороса полностью разрушен актовый зал, сильно пострадала библиотека. Ранен охранник, — написал Крючков.

Ранее сообщалось, что всем мирным жителям, пострадавшим при атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на санаторий «Форос», оказывается необходимая помощь. Как сообщила пресс-служба Минздрава региона, ситуация находится на контроле правительства полуострова.

До этого стало известно, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Крым повреждены гражданские объекты. По данным главы региона Сергея Аксенова, несколько дронов атаковали территорию санатория «Форос» и школу в местном поселке. Пострадали 15 человек, число погибших утоняется.

Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что воздушная атака беспилотников на Севастополь успешно отражается силами противовоздушной обороны Черноморского флота. По его словам, цели уничтожались над акваторией моря в районе Севастопольской бухты и Качи. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

