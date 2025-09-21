«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 сентября 2025 в 22:43

Стало известно о состоянии пострадавших при ударе дронов ВСУ на Крым

Минздрав Крыма: раненым при атаке ВСУ оказывается необходимая помощь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Всем мирным жителям, пострадавших при атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на санаторий «Форос» оказывается необходимая помощь, сообщила пресс-службы Минздрава региона. Ситуация находится на контроле правительства полуострова.

Пострадавшим <…> оказывается вся необходимая медицинская помощь силами службы «скорой помощи» региона и ФГБУ «Ялтинский многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства, говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Крым повреждены гражданские объекты. По данным главы региона Сергей Аксенов, несколько дронов атаковали территорию санатория «Форос» и школу в местном поселке. Пострадали 5 человек, число погибших утоняется.

Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что воздушная атака беспилотников на Севастополь успешно отражается силами противовоздушной обороны Черноморского флота. По его словам, цели уничтожались над акваторией моря в районе Севастопольской бухты и Качи. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Крым
скорая помощь
раненые
ВСУ
