Удар по заправке, гибель мирных жителей: как ВСУ атакуют РФ 21 сентября

По данным Минобороны РФ, в ночь на 21 сентября средства противовоздушной обороны уничтожили 19 беспилотников. Из-за удара украинским дроном по автозаправочной станции под Луганском погибли двое мирных жителей. Минобороны РФ данную информацию не комментировало. Подробности — в материале NEWS.ru.

19 украинских дронов атаковали регионы

Средства ПВО в ночь на 21 сентября уничтожили 19 беспилотников ВСУ в небе над Россией, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке подверглись три региона страны, а также акватория Черного моря.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — подчеркнули в МО.

Так, 12 дронов удалось ликвидировать над территорией Крыма, два — над Брянской областью и один — над Курской, над Черным морем было сбито четыре БПЛА, уточнили в министерстве.

Мирная жительница погибла под Белгородом

Жительница Шебекино погибла во время прилета БПЛА, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он выразил соболезнования близким и родным женщины. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Снова тяжелые новости. В Шебекино погибла мирная жительница. <…> Сложно подобрать слова утешения тем, кто потерял своих родных. Выражаю искренние соболезнования семье погибшей», — отметил глава региона.

При атаке ВСУ в трех домах выбило окна, посекло крыши и заборы. Кроме того, была повреждена машина.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Три пенсионера получили ранения под Херсоном

Три пенсионера получили осколочные ранения в результате удара украинского FPV-дрона по автомобилю в Новой Збурьевке Херсонской области, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. В заявлении отмечается, что в светлое время суток солдаты ВСУ нанесли 71 удар из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра, ночью было зафиксировано 17 обстрелов, а еще 18 ударов по области были осуществлены с помощью БПЛА. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Три пенсионера получили осколочные ранения в результате удара FPV-дрона по гражданскому автомобилю. В течение светлого времени суток боевики киевского режима нанесли 71 удар из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра. 17 обстрелов со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. 18 ударов по области украинская армия нанесла при помощи БПЛА», — говорится в сообщении.

ВСУ ударили по автозаправке в ЛНР

В результате удара беспилотного летательного аппарата по автозаправочной станции в городе Первомайске Луганской Народной Республики погибли двое мирных жителей, сообщили в ГУ МЧС. Возгорание произошло из-за повреждения наземного резервуара с пропаном. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«В Первомайске в результате атаки беспилотного летательного аппарата загорелся наземный резервуар с пропаном. Огонь удалось быстро локализовать и полностью ликвидировать, не допустив распространения пожара», — сказано в сообщении.

В результате инцидента полностью уничтожены два легковых автомобиля, также пострадало административное здание. Для ликвидации последствий происшествия на месте работали 10 сотрудников МЧС и 2 единицы спецтехники.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Больше десяти человек пострадали в Запорожской области

В результате обстрела ВСУ населенного пункта Васильевка в Запорожской области пострадали 12 человек, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, среди тех, кто получил травмы, есть годовалый ребенок, его жизни ничего не угрожает. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«По информации оперативных служб, известно о 12 местных жителях Васильевки, пострадавших в результате удара со стороны ВСУ. Из них один ребенок 2024 года рождения», — написал Балицкий.

