Продвижение российской армии под Днепром позволит освободить Запорожье, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, Украина не построила полноценную линию защитных сооружений на этом направлении.

Сейчас у нас идет движение в Днепропетровской области, и оттуда уже появляются перспективы продвижения в Запорожье. Тем более, если смотреть на укрепления, они, как правило, идут по линии боевого соприкосновения. Запорожье хорошо защищено в случае продвижения наших войск с юга на север. А если наши войска идут с востока на запад, то это не входило в планы Украины, и там заново нужно создавать линию обороны, — объяснил Кнутов.

Также военэксперт подчеркнул, что у Вооруженных сил Украины очень тяжелое положение в Херсонской области. Город частично находится в огневом окружении армии России и снабжение украинских военных на этом участке затруднено, пояснил он.

Есть разные варианты продвижения, в том числе вариант развития сухопутного наступления, когда наши войска заходят в Днепропетровскую область, а там больше десяти населенных пунктов уже под нашим контролем. У нас появляется возможность двигаться не только к Днепру, но и к Запорожью. А дальше уже, соответственно, сам Херсон. Дорога между Херсоном и Николаевом находится под контролем наших дронов, — отметил Кнутов.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что ВСУ хотят устроить масштабную катастрофу на Запорожской атомной электростанции и обвинить в этом Россию. Он отметил, что украинская армия не остановится и будет стремиться выставить Москву виновником инициированной ими провокации.