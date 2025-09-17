Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 18:07

«Не все так просто»: военэксперт раскрыл сценарий освобождения Запорожья

Военэксперт Кнутов: продвижение РФ под Днепром позволит освободить Запорожье

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Продвижение российской армии под Днепром позволит освободить Запорожье, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, Украина не построила полноценную линию защитных сооружений на этом направлении.

Сейчас у нас идет движение в Днепропетровской области, и оттуда уже появляются перспективы продвижения в Запорожье. Тем более, если смотреть на укрепления, они, как правило, идут по линии боевого соприкосновения. Запорожье хорошо защищено в случае продвижения наших войск с юга на север. А если наши войска идут с востока на запад, то это не входило в планы Украины, и там заново нужно создавать линию обороны, — объяснил Кнутов.

Также военэксперт подчеркнул, что у Вооруженных сил Украины очень тяжелое положение в Херсонской области. Город частично находится в огневом окружении армии России и снабжение украинских военных на этом участке затруднено, пояснил он.

Есть разные варианты продвижения, в том числе вариант развития сухопутного наступления, когда наши войска заходят в Днепропетровскую область, а там больше десяти населенных пунктов уже под нашим контролем. У нас появляется возможность двигаться не только к Днепру, но и к Запорожью. А дальше уже, соответственно, сам Херсон. Дорога между Херсоном и Николаевом находится под контролем наших дронов, — отметил Кнутов.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что ВСУ хотят устроить масштабную катастрофу на Запорожской атомной электростанции и обвинить в этом Россию. Он отметил, что украинская армия не остановится и будет стремиться выставить Москву виновником инициированной ими провокации.

Запорожье
ВСУ
Украина
Россия
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Сумском направлении разгромлены штурмовые группы ВСУ
Около 2,5 тыс. туристов застряли в Гималаях
Раскрыты детали прямой линии Путина
В Госдуме предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков
Виктор Бут объяснил, как Трамп берет европейцев «на понт»
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
На Сахалине девять тысяч человек остались без питьевой воды
ВС России выдавливают противника из Красноармейска
Россиянам раскрыли правила установки шлагбаума на придомовой территории
Обвиняемого во взятках экс-главу Фонда капремонта «скрутили» в аэропорту
Ленивая лазанья — готовится за 30 минут: вкус Италии без хлопот!
Россиянам пообещали увеличение детских пособий в 2026 году
Пугачевой может грозить тюрьма после интервью
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с электронными дневниками
Появилось видео задержания агентов украинских спецслужб в Петербурге
В подполье назвали две причины напряженной обстановки в Запорожье
Премьер Дании ответила послу России на слова о «безумии»
Кабачковые колдуны по-белорусски — готовятся за 7 минут: просто и вкусно
Рогов рассказал, что ВС России прорвали оборону ВСУ в Запорожье
Почему сентябрьский виноград самый полезный? Узнайте тут!
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.