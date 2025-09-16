Военэксперт раскрыл, что может скрываться за поспешной эвакуацией ВСУ Военэксперт Баранец: ВСУ могут создать ударный кулак после эвакуации Запорожья

Вооруженные силы Украины могут создать ударный кулак после поспешной эвакуации Запорожья, Купянска и Славянска, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, стратегическая задача российской армии — контроль перемещения украинских войск для предотвращения возможных атак с их стороны.

Да, ВСУ эвакуируют всё, перемещают войска. Но здесь нужно очень бдительно наблюдать, чтобы из этих украинских войск, которые эвакуируются с Запорожья, Купянска и Славянска, не образовался кулак, который может создать много неприятностей. Вот сейчас стратегическая задача — наблюдать за украинскими войсками и следить за тем, чтобы они не создали мощный кулак, который может ударить по нашей армии на каком-то из направлений, — объяснил Баранец.

Военэксперт предположил, что Генштаб ВСУ начал эвакуацию из-за невозможности сопротивляться российской армии. Он подчеркнул, что признаки эвакуации наблюдаются на многих направлениях, о чем рассказывают даже военнопленные.

Признак эвакуации ярко наблюдается в Славянске. Украинские военнослужащие вытаскивают вагоны, тепловозы, ликвидируют всю систему, связанную с железной дорогой. Явный признак эвакуации наблюдается и в Купянске, который мы сегодня также видим. Такие же признаки эвакуации наблюдаются и в Запорожье. Видимо, до украинского генштаба наконец-то дошло, что сопротивление бесполезно. Все равно россияне надавят, выдавят и выкурят их оттуда. Вот с этим связаны признаки эвакуации, — резюмировал Баранец.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что власти Украины отдали распоряжения о подготовке к срочной эвакуации в Запорожье. По его данным, причиной стало стремительное приближение линии фронта к городу.