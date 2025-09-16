Российские «Кощеи» могут изменить правила игры в зоне спецоперации

Российские дроны «Кощей» способны кардинально изменить ситуацию на поле боя в зоне специальной военной операции, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, новая разработка значительно расширит возможности подразделений ВС РФ как по поражению целей, так и по логистическому обеспечению.

Появление дронов «Кощей» повлияет на ход СВО, но только когда этих БПЛА будет достаточно. Появление одного, 10 или 30 дронов может создать преимущество на узком участке фронта. Их серийный выпуск крайне необходим, чтобы значительно облегчить поражение противника в различных укрепленных точках. С дронами «Кощей», дальность действия которых составляет до 30 км, мы сможем быть на равных с противником, уничтожать его бронетехнику и более эффективно минировать тылы. Дрон планируется использовать также для доставки продуктов питания, боеприпасов и других необходимых на поле боя предметов, — пояснил Кнутов.

Ранее сообщалось, что «Кощей» начал активно применяться в зоне специальной военной операции. Разработка тверской компании «Доминанта» представляет собой возвращаемый беспилотник. Аппарат уже поступил на вооружение подразделений, действующих на Авдеевском направлении.