У Умерова нашли 4 виллы во Флориде: как чиновники Украины наживаются на СВО

У секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова нашли недвижимость в США общей стоимостью более $9 млн — дома на берегу океана во Флориде и квартиру на Манхэттене. Однако Умеров не единственный обладатель роскошных активов. Во владении элитным имуществом не раз уличали даже украинского президента Владимира Зеленского. Откуда у представителей власти на Украине деньги на богатую жизнь и чем им придется за нее расплачиваться — в материале NEWS.ru.

Какую недвижимость нашли у Умерова

Как следует из материалов украинского Центра противодействия коррупции (ЦПК), Умерову и его родным могут принадлежать восемь элитных объектов недвижимости: три квартиры и четыре виллы во Флориде, а также апартаменты в Нью-Йорке.

Предполагаемая квартира Умерова в «Большом яблоке» расположена неподалеку от Центрального парка, ее площадь составляет 90 кв. м. Расследователи утверждают, что Умеров посещал ее наездами с 2015 года.

Кроме того, ЦПК нашел виллу в курортном городе Бока-Ратон неподалеку от Майами, которую центр связывает с женой Умерова Лейлой. Площадь дома — более 250 кв. м, во дворе оборудован бассейн. Бассейны также есть еще в двух домах Умеровых во Флориде, площадь которых превышает 150 кв. м. По подсчетам ЦПК, совокупная стоимость объектов недвижимости семьи — около $9,19 млн.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всю недвижимость, как отмечает центр, семья Умеровых или приобрела в собственность, или арендует. При этом некоторые из них приносят секретарю СНБО солидный ежегодный доход.

Украинские СМИ 19 сентября сообщили, что юридическая команда Умерова уже готовит иск к авторам расследования. Представители чиновника утверждают, что ни он сам, ни его семья никогда не владели ни одним объектом недвижимости в США. «У них нет ни квартир, ни вилл, ни другой недвижимости», — говорится в сообщении.

Чем еще владеют украинские политики

Умеров — далеко не единственный украинский политик, которого подозревают во владении роскошным имуществом. В январе 2025 года стало известно, что президент страны Владимир Зеленский приобрел виллу за €17,8 млн на Сен-Бартелеми, который называют островом миллиардеров. По словам источников, на объекте сразу после закрытия сделки купли-продажи началось строительство подземного бункера.

По сведениям турецких СМИ, Зеленский в 2024 году мог купить за 150 млн фунтов (более 17 млрд рублей) казино-отель Vuni Palace на территории самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра. Телеканал Sigma сообщал, что местное правительство выясняет подробности этой сделки. Вскоре после этого ресурс Veritecachee рассказал, что Елена Зеленская заказала автомобиль Bugatti Turbillon почти за €4,5 млн и стала владелицей первой из 250 таких машин. По неофициальным данным, доставка авто украинской первой леди запланирована на начало 2026 года.

Экс-депутат Верховной рады политолог Олег Царев рассказал NEWS.ru о необычном принципе, действующем в политической системе Украины: первое лицо государства является и «первым лицом в коррупции». Поэтому Зеленский — главный получатель и распределитель денег, поступающих от коррупционных схем.

«Все остальные действуют по его поручению. Каждый, кто сидит на каком-то финансовом потоке, оставляет себе часть денег. Но в конечном счете они все идут Зеленскому. Основную сумму получает он, а все, кто передает деньги, получают комиссионные за управление потоками. Поэтому на Украине стать чиновником, даже небольшим, и сесть на финансовый поток — это всегда прибыльно и выгодно», — заметил собеседник.

Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Как богатеют украинские политики

Вскоре после публикации данных о дорогой недвижимости Умерова на них отреагировали в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией написала в своем Telegram-канале: «Нормально наклянчили на „защиту Европы от агрессора“».

По словам Царева, чиновники на Украине получают деньги из самых разных источников — коррупцией пронизан весь государственный аппарат страны, работать честно в котором просто невозможно.

«Эта коррупционная схема везде. Начальник районной налоговой сдает деньги областному, областной сдает деньги начальнику налоговой Украины, тот передает деньги людям, которые вокруг Зеленского собирают кассы. И вот такая же система не только по налоговой, но и по таможне, по прокуратуре, по милиции, по Госкомзему, по областным администрациям, по военным. Это машина, которая пропускает, прокачивает через себя государственные, бюджетные деньги и генерирует из них уже некий коррупционный, наворованный поток», — рассказал экс-нардеп.

Впрочем, экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров считает, что украинским политикам недолго придется радоваться украденным деньгам. В беседе с NEWS.ru он выразил уверенность, что в конечном итоге коррупционеров будет ждать расплата.

«Тот факт, что все эти люди получили, кроме прочего, имущество на Западе, вовсе не случаен. Да, им нужно было „отмыть“ деньги. Но таким образом на первых людей украинского политикума получили и компромат, крючок. Они все теперь управляемы. Поэтому им и дают эти квартиры в Лондоне. Они сделают все что угодно — всех продадут и всех предадут. На Украину и украинцев им наплевать. Но пусть не обольщаются. Эти люди — расходный материал. Их купили, используют, а потом пустят в расход как ненужных свидетелей», — заключил Прозоров.

