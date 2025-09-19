Захарова высмеяла «защитников Европы» с квартирами и виллами в США Захарова пошутила над найденными у Умерова особняками и квартирами в США

Украинские власти «нормально наклянчили» под лозунгами «защиты Европы» от мнимого агрессора, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. Так она прокомментировала расследование об имуществе семьи секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова.

Нормально наклянчили на защиту Европы от агрессора. У семьи Умерова восемь объектов недвижимости в США. Три квартиры во Флориде, одна — в Нью-Йорке и четыре виллы возле Майами, — рассудила дипломат.

Захарова добавила, что некоторые объекты недвижимости Умерова находятся в аренде. А некоторые — в прямом владении, ими распоряжаются его родственники и близкие.

Ранее стало известно, что семья Рустема Умерова приобрела либо арендует восемь объектов элитной недвижимости в США. Среди них — три квартиры во Флориде, одна в Нью-Йорке и четыре виллы возле Майами, некоторые приносят ежегодный доход свыше 1 млн гривен (около 2 млн рублей). Центр противодействия коррупции опубликовал полные адреса объектов и направил официальный запрос в СНБО. Сам Рустем Умеров, занимающий одну из ключевых должностей в украинской власти, не прокомментировал данную информацию.

До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ограничивающий доступ к публичным реестрам недвижимости, включая данные о собственности чиновников. Документ, принятый Верховной радой 21 августа, вступит в силу на период военного положения и будет действовать в течение года после его отмены.