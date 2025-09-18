Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ограничивающий доступ к публичным реестрам недвижимости, включая данные о собственности чиновников, сообщает «Украинская правда». Документ, принятый Верховной радой 21 августа, вступит в силу на период военного положения и будет действовать в течение года после его отмены.

По данным издания, закон № 11533 ограничивает открытый доступ к информации в государственных реестрах, касающихся национальной безопасности и обороны. Вместо точных адресов объектов теперь разрешается указывать только область, район и город, а кадастровые номера земельных участков полностью скрываются от публичного доступа.

Юридические лица получат право указывать любой контактный адрес, даже не соответствующий фактическому местоположению. Также ограничивается доступ к сведениям об объектах интеллектуальной собственности.

Ранее Зеленский заявил, что стране необходимо найти $60 млрд (5 трлн рублей) для продолжения вооруженного противостояния с Россией в 2026 году. Он добавил, что еще столько же средств потребуется от иностранных партнеров для финансирования невоенных расходов. Всего стране нужно $120 млрд (10 трлн рублей).