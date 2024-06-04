Зеленского проверяют на предмет покупки казино на Кипре Христодулидис: власти проверяют сообщения о покупке Зеленским казино на Кипре

Фото: Пресс-служба Президента Украины

Владимир Зеленский

Власти Кипра проверяют информацию о том, что президенту Украины Владимиру Зеленскому принадлежит отель в северной части острова — на территории самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), сообщил президент страны Никос Христодулидис. В расследовании помогают иностранные партнеры, передает телеканал Sigma.

Правительство расследует этот вопрос, но пока ничего такого не выявлено, — заявил он.

Речь идет о сообщении в турецких СМИ, которое распространил Международный консорциум журналистов-расследователей. Там говорится о том, что Зеленский купил за £150 млн (более 17 млрд рублей) отель Vuni Palace в портовом городе Кирения. Заведение известно как одна из крупнейших игровых зон в регионе. Статья об отеле Зеленского опубликована 1 июня, а через три дня была удалена.

Ранее сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков предположил в беседе с NEWS.ru., что Зеленский купил дачу министра пропаганды гитлеровской Германии Йозефа Геббельса, потому что сам нацист и нацизм является опорой его политической деятельности. По его словам, это характеризует Зеленского как беспринципного человека.

Кроме того, британский эксперт Александр Меркурис рассказал, что Зеленский решил оставить страну и отправиться за границу, что связано с тяжелой обстановкой в Киеве. Британский эксперт обратил внимание на недавние поездки Зеленского в Сингапур и на Филиппины — они напрямую связаны с проблемами и желанием политика сбежать от проблем, уверен аналитик.