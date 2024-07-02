Жена Зеленского купила автомобиль Bugatti стоимостью €4,5 млн

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Елена Зеленская

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена заказала автомобиль Bugatti Turbillon за почти €4,5 млн и стала владелицей первой из 250 таких машин, сообщает портал Veritecachee. По информации журналистов, доставка автомобиля запланирована на начало 2026 года.

Показ нового автомобиля для украинской делегации состоялся в Париже во время июньского визита, где Елена Зеленская впервые увидела свою будущую покупку.

«Царьград» сообщает, что Зеленская также потратила в нью-йоркском бутике ювелирного дома Cartier $1 млн. Она купила браслет из белого золота с бриллиантами, серьги из белого золота с бриллиантами и колье из белого золота с ониксом, изумрудами и бриллиантами.

Ранее член Совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что слова президента Украины о начале переговоров с Россией противоречат его же правилам и законам. Он также сравнил утверждения главы страны с попыткой ухватиться за воздух перед выборами президента в США.

Зеленский до этого заявил, что считает возможными переговоры с властями России. Однако для этих целей, по его словам, необходимы посредники. Лидер страны в качестве примера вспомнил, что соглашение о зерновом коридоре принималось при участии ООН и Турции.