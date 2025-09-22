ПВО отразила массированную атаку дронов ВСУ на Ростовскую область Слюсарь: ПВО сбила дроны ВСУ над Таганрогом и тремя районами Ростовской области

В Ростовской области силы противовоздушной обороны отразили массированную воздушную атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. По его данным, нападению противника подверглись Миллеровский, Чертковский и Шолоховский районы, а также Таганрог.

Слюсарь не сообщил, сколько беспилотников было уничтожено и к какому типу они принадлежали. Министерство обороны России эти сведения не комментировало.

Никто из людей не пострадал. В Миллеровском районе в хуторе Красная звезда загорелась сухая трава на 100 квадратных метров. Пожар был оперативно потушен, — написал врио губернатора.

Ранее сообщалось, что налет на Форос в Крыму был зафиксирован около 21 сентября в 19:30 по московскому времени. Снаряженные фугасными боезарядами дроны нанесли удар по территории, где нет никаких военных объектов. Погибли три человека, еще 16 получили ранения.

Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что воздушная атака беспилотников на Севастополь успешно отражается силами противовоздушной обороны Черноморского флота. По его словам, цели уничтожались над акваторией моря в районе Севастопольской бухты и Качи. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.